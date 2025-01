Saldi invernali a Roma: la città si prepara alla caccia all’affare da sabato 4 gennaio

Con l’arrivo di gennaio, Roma si immerge nella frenesia dei saldi invernali, un appuntamento attesissimo dai consumatori. La stagione degli sconti inizia sabato 4 gennaio, e la Capitale si prepara ad accogliere migliaia di acquirenti che si riverseranno nei centri commerciali, nei negozi di vicinato e online, seguendo i consigli degli influencer e approfittando delle offerte multicanale. Secondo un’indagine di Confcommercio Roma in collaborazione con Format Research, sette romani su dieci sono pronti a fare acquisti, confermando un budget medio pro capite di 178 euro, in linea con l’anno scorso.

Il profilo del consumatore romano

Gli articoli più ambiti restano i classici: abbigliamento e calzature dominano le preferenze, ma non mancano novità. I saldi rappresentano un’occasione per acquistare prodotti altrimenti fuori portata, una dinamica che trova riscontro nell’interesse crescente per articoli con prezzi scontati ma non necessariamente di marca. L’indagine mostra infatti che solo il 22,3% dei romani si concentrerà su articoli firmati, con un netto 77,7% disposto a comprare senza badare al brand.

Un dato significativo riguarda l’aumento della spesa media prevista: se la maggior parte si attesta sui 178 euro, cresce il numero di chi è pronto a spendere fino a 300 euro (4,1% contro l’1,6% del 2024). Inoltre, il 20,3% dei consumatori dichiara di voler spendere di più rispetto all’anno precedente.

Centri commerciali, negozi di vicinato e online

La multicanalità sarà protagonista: dai grandi mall ai negozi sotto casa, passando per le piattaforme di e-commerce. Il commercio online continua a guadagnare terreno, soprattutto tra i giovani e le famiglie, che spesso scelgono i propri acquisti seguendo consigli sui social network e promozioni lampo. Tuttavia, i negozi di vicinato rimangono centrali per un’esperienza d’acquisto più personalizzata e per la possibilità di toccare con mano i prodotti.

Nonostante i segnali positivi, il settore commerciale deve fare i conti con una persistente tendenza al risparmio. Gli acquisti natalizi hanno confermato che molti consumatori rimangono prudenti a causa dell’instabilità economica.

Secondo Romolo Guasco, direttore di Confcommercio Roma, «c’è un miglioramento per quanto riguarda le prospettive di acquisto durante i saldi invernali, ma i dati del periodo natalizio mostrano ancora una certa timidezza nei consumi. Questo riflette l’attenzione crescente dei romani verso la gestione del bilancio familiare, senza però rinunciare del tutto agli acquisti».

Il fascino della Capitale durante i saldi

Roma, con le sue strade iconiche dello shopping come via del Corso, via Cola di Rienzo e via Condotti, si conferma una delle mete più frequentate per gli acquisti in saldo. Centri commerciali come Euroma2, Porta di Roma e Cinecittà Due saranno presi d’assalto, ma anche i mercati rionali e le boutique artigianali nei quartieri più caratteristici offriranno occasioni imperdibili.

Le aspettative per il 2025

Con un incremento del 69% nel numero di consumatori pronti ad approfittare degli sconti (rispetto al 67,9% del 2024), i saldi invernali si profilano come un banco di prova importante per il commercio romano. I negozianti sperano in una ripresa più marcata dopo un 2024 segnato da alti e bassi, e il periodo dei saldi rappresenta un’occasione cruciale per rafforzare la fiducia dei clienti e incrementare le vendite.