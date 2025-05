Roma, nuovo Open Day CIE sabato 24 e domenica 25 maggio

Nel fine settimana del 24 e 25 maggio, Roma torna ad offrire ai cittadini gli Open Day dedicati alla Carta d’Identità Elettronica (CIE). Si tratta di aperture straordinarie degli sportelli anagrafici che permettono a chi ha difficoltà a ottenere un appuntamento in settimana di usufruire del servizio anche durante il weekend.

Open Day, gli uffici operativi nel weekend

L’iniziativa prosegue grazie all’impegno dell’amministrazione capitolina e alla collaborazione con il Ministero dell’Interno, per rispondere alla crescente domanda di rilascio o rinnovo della CIE, ormai necessaria per accedere a molti servizi pubblici e privati.

Sabato 24 maggio sarà operativo l’ufficio anagrafico del Municipio VIII, nella sede di via Benedetto Croce 50, aperta con orario continuato dalle 8:30 alle 15:30. È una delle sedi più frequentate del quadrante sud di Roma, e la sua apertura straordinaria rappresenta un’opportunità concreta per tanti cittadini.

Parallelamente, per tutto il weekend, saranno attivi anche quattro ex Punti Informativi Turistici (ex PIT), ormai convertiti stabilmente in sportelli per il rilascio della carta d’identità elettronica. Si tratta delle sedi in:

Piazza Santa Maria Maggiore

Piazza Sonnino

Piazza delle Cinque Lune

Via Petroselli 52

Queste sedi saranno aperte sabato dalle 8:30 alle 16:30 e domenica dalle 8:30 alle 12:30.

Open Day, cosa c’è da sapere

Chi intende approfittare degli Open Day deve ricordare che l’accesso è possibile solo su prenotazione, da effettuarsi attraverso il sito ufficiale Agenda CIE del Ministero dell’Interno. Le prenotazioni si aprono alle ore 9 di venerdì 23 maggio e resteranno disponibili fino a esaurimento posti.

Per completare la procedura è necessario presentarsi il giorno dell’appuntamento con una fototessera recente, un documento di pagamento elettronico (bancomat o carta di credito) e il vecchio documento di identità (da restituire in caso di rinnovo).

Il portale istituzionale di Roma Capitale continua ad aggiornare settimanalmente le notizie sugli Open Day. Gli aggiornamenti vengono pubblicati dal martedì al venerdì, ed è consigliabile consultare frequentemente la homepage del sito per verificare le nuove aperture e la disponibilità dei servizi nei vari municipi.