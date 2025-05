Roma, nuovi Open Day per la Carta d’Identità Elettronica il 24 e 25 maggio

Opportunità per i cittadini: aperture straordinarie in più sedi e orari ampliati

Roma rilancia il servizio di rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE) con un nuovo ciclo di Open Day programmati per sabato 24 e domenica 25 maggio 2025. L’iniziativa, già sperimentata con successo nei mesi scorsi, si arricchisce di nuove sedi e orari ampliati per facilitare l’accesso al documento d’identità digitale, diventato ormai uno strumento imprescindibile per muoversi nel mondo fisico e digitale.

L’iniziativa coinvolge quattro municipi – I, VIII, XI e XV – oltre ad alcuni ex Punti Informativi Turistici (PIT) strategicamente distribuiti nel centro della Capitale. Una scelta che riflette la volontà di Roma Capitale di venire incontro alle esigenze dei cittadini che, spesso, devono fare i conti con lunghi tempi di attesa per ottenere la CIE attraverso i consueti canali ordinari.

Cosa cambia: sedi, orari e come prenotare

Le sedi anagrafiche coinvolte saranno eccezionalmente operative nella giornata di sabato 24 maggio. Ecco il dettaglio:

Municipio I – via Petroselli 50, aperta dalle 9.00 alle 12.00

– via Petroselli 50, aperta dalle 9.00 alle 12.00 Municipio VIII – via Benedetto Croce 50, dalle 8.30 alle 15.30

– via Benedetto Croce 50, dalle 8.30 alle 15.30 Municipio XI – via Portuense 579, dalle 8.00 alle 14.00

– via Portuense 579, dalle 8.00 alle 14.00 Municipio XV – via Enrico Bassano 10 e piazza Saxa Rubra 19, entrambe attive dalle 8.30 alle 16.00

A queste sedi si aggiungono quattro sportelli temporanei – gli ex PIT di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino e piazza Santa Maria Maggiore, insieme al punto fisso di via Petroselli 52 – che rimarranno aperti sia sabato che domenica, rispettivamente con orario 8.30 – 16.30 il sabato e 8.30 – 12.30 la domenica.

Per accedere agli sportelli è obbligatoria la prenotazione, attivabile online dalle ore 9.00 di venerdì 23 maggio tramite la piattaforma ufficiale del Ministero dell’Interno, Agenda CIE. Le disponibilità saranno limitate, e per questo motivo è consigliabile agire con prontezza.

Una risposta concreta alla domanda di servizi pubblici efficienti

Queste aperture straordinarie non sono solo un servizio utile, ma anche un segnale politico e amministrativo. Dopo anni in cui i cittadini hanno vissuto con frustrazione la difficoltà di ottenere un semplice documento d’identità, il Comune sta puntando sempre più sull’estensione degli orari e sulla decentralizzazione del servizio.

Va sottolineato che l’adozione della CIE non è un vezzo burocratico: la carta consente l’accesso sicuro ai servizi della pubblica amministrazione online, ha un’elevata resistenza alla contraffazione e si integra con gli standard europei di identità digitale. La sua diffusione è un tassello essenziale del processo di digitalizzazione e semplificazione amministrativa che Roma e l’Italia intera inseguono da tempo.

Cosa serve il giorno dell’appuntamento

Il giorno fissato per l’appuntamento, è necessario presentarsi puntuali e con i documenti richiesti:

Una fototessera recente

Una carta di pagamento elettronico per effettuare il versamento (la tariffa ordinaria è di 16,79 euro)

per effettuare il versamento (la tariffa ordinaria è di 16,79 euro) Il vecchio documento d’identità, in caso di rinnovo o sostituzione

Ogni dettaglio è stato studiato per rendere la procedura il più lineare possibile, ma l’invito resta quello di controllare in anticipo tutti i requisiti per non incorrere in disguidi o rallentamenti, soprattutto durante giornate a elevato afflusso.

Un’occasione anche per chi lavora in settimana

Molti cittadini, specie chi ha orari di lavoro rigidi o vive lontano dai centri anagrafici, faticano a conciliare gli impegni quotidiani con le necessità burocratiche. L’apertura nel fine settimana rappresenta una forma concreta di inclusività amministrativa: un gesto che rispetta i ritmi reali della vita urbana, spesso incompatibili con gli orari standard degli uffici pubblici.

Gli Open Day della CIE si confermano quindi come una buona pratica da replicare e consolidare. Una Roma che allarga i confini del suo servizio pubblico è una città che dialoga meglio con i suoi cittadini, li ascolta e – almeno per un fine settimana – offre risposte più rapide e accessibili a una necessità tanto semplice quanto fondamentale.