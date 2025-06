Roma, Notte Bianca 2025 all’Eur: ecco le date

Da venerdì 20 a domenica 22 giugno, viale Europa e le aree circostanti si trasformeranno in un grande palcoscenico a cielo aperto per celebrare l’inizio dell’estate. Il clou della manifestazione sarà sabato 21 con la Notte Bianca dell’Eur, un evento pensato per coinvolgere cittadini e turisti in un weekend di intrattenimento, musica e iniziative gratuite.

Notte Bianca all’Eur, la line up degli ospiti

Organizzata dal Municipio IX Roma Eur, in sinergia con l’associazione U.N.O.E. e con il sostegno di attività del territorio, la manifestazione si inserisce nel progetto Eur District, primo marchio municipale ideato dalla presidente Titti Di Salvo e dal vicepresidente Augusto Gregori per valorizzare il patrimonio culturale, commerciale e artistico del IX Municipio.

Il cartellone degli eventi è ricco e variegato. Tra gli ospiti attesi Diana Del Bufalo, il gruppo ANIMEniacs, Briga, Noemi, Eva Grimaldi, Imma Battaglia, Miriam Galanti, Luis Capasso, Alma Manera, Vera Dragone, il gruppo Effetto Domino, Vybes e giovani talenti emergenti.

Molti spettacoli si terranno sulla scalinata di San Pietro e Paolo (Scalea Carlo Mosca), cuore pulsante dell’evento, allestita con una grande panchina rossa simbolo della lotta contro la violenza di genere, iniziativa promossa dalla Commissione Pari Opportunità presieduta da Paola Vaccari. Direzione artistica a cura di Raoul Morandi, con la conduzione di Anna Nori, Riccardo Zianna, Francesca Testasecca e Paciullo.

Notte Bianca, gli eventi paralleli

Interessante anche una lunga lista di eventi paralleli, riportati di seguito:

Fiera Birra Eur (Viale America, zona Piscina delle Rose): festival della birra artigianale dal 20 al 22 giugno;

Villaggio dello Sport by Cisalfa: attività sportive per bambini;

Villaggio delle Fiamme Oro (21 giugno, viale Europa – Largo Apollinaire): dimostrazioni sportive di atleti olimpici tra ring e tatami;

Eur Music Contest: gara canora nazionale ospitata al Parco Centrale dell’Eur, con premiazione finale il 21 giugno;

Sfilate di moda: eventi con le creazioni di stilisti e brand come Sandra Luffarelli, Chic Bon Bon, Luigi Borbone, Natalia Onofre e altri, accompagnati da trucco e acconciature a cura di I Sargassi e Face Place by Pablo Gil Cagné.

Notte Bianca, l’impatto sulla viabilità

Per garantire lo svolgimento sicuro degli eventi, sono previsti divieti di sosta e chiusure stradali:

Dal 19 giugno : divieti di fermata in via del Giordano, piazzale Santi Pietro e Paolo, viale Tupini e viale Europa;

: divieti di fermata in via del Giordano, piazzale Santi Pietro e Paolo, viale Tupini e viale Europa; Dal 20 giugno (mezzanotte): restrizioni estese a Largo Apollinaire e al tratto di viale Europa compreso tra viale Beethoven e viale Tupini;

(mezzanotte): restrizioni estese a Largo Apollinaire e al tratto di viale Europa compreso tra viale Beethoven e viale Tupini; Dalla mezzanotte del 21 giugno alle 10 del 22 giugno : chiusura totale di numerose vie tra cui viale Europa, viale Pasteur, viale America, largo Apollinaire e viale Tupini;

: chiusura totale di numerose vie tra cui viale Europa, viale Pasteur, viale America, largo Apollinaire e viale Tupini; Dal 19 al 22 giugno : viale America chiuso nel tratto tra viale Beethoven e viale Pasteur; il 21 giugno si estende fino a viale Tupini;

: viale America chiuso nel tratto tra viale Beethoven e viale Pasteur; il 21 giugno si estende fino a viale Tupini; 23 giugno: transito e sosta vietati in viale America da viale Beethoven a viale Pasteur per le operazioni di smontaggio.

Numerosi i partner coinvolti tra cui Eur Spa, Ama, Polizia Locale, Croce Rossa, Protezione Civile, Cinecittà World, Room 26, Euroma 2, Hilton Rome Eur La Lama, Cisalfa, Gregor, oltre a molte aziende del territorio. I Media partner ufficiali saranno Radio RID 96.8, Eur Inside e We Are Roma.