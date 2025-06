Roma, tornano sabato 21 e domenica 22 giugno le Giornate del Riciclo

Sabato 21 e domenica 22 giugno torna l’iniziativa “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”, la campagna ambientale promossa da AMA in collaborazione con TGR Lazio RAI. L’iniziativa, completamente gratuita, offre ai cittadini la possibilità di smaltire correttamente rifiuti ingombranti, elettronici e speciali.

Giornate del Riciclo, tutte le informazioni

I residenti dei Municipi II, IV, V, VI, VIII, X, XI, XII, XIV e XV potranno approfittare di numerosi punti di raccolta per liberarsi di oggetti non smaltibili nei cassonetti tradizionali: mobili, legno, metallo, frigoriferi, condizionatori, grandi elettrodomestici, schermi, lampade al neon, batterie, cartucce e toner, contenitori con residui di vernice o solventi, potature e sfalci. In alcune sedi, sarà possibile anche donare abiti e accessori usati, seguendo le stesse modalità previste per i cassonetti gialli su strada.

I punti di raccolta saranno operativi dalle 8:00 alle 12:30. Di seguito l’elenco completo suddiviso per municipio:

Municipio II

21 giugno : Via Tiburtina (fronte Piazzale Valerio Massimo)

: Via Tiburtina (fronte Piazzale Valerio Massimo) 22 giugno: Piazzale Ankara

Municipio IV

22 giugno: Via Siro Solazzi (vicino via Enrico Jovane, davanti scuola) e Via Spellanzon

Municipio V

21 giugno : Viale della Primavera 300

: Viale della Primavera 300 22 giugno: Via dell’Incoronata

Municipio VI

22 giugno: Via Casilina (metro Giardinetti) e Via Ambrogio Necchi

Municipio VIII

22 giugno: Via Benedetto Croce (area municipio)

Municipio X

21 giugno : Via Castello Tesino (dietro il distributore) e Via dell’Idroscalo angolo Via Ebridi

: Via Castello Tesino (dietro il distributore) e Via dell’Idroscalo angolo Via Ebridi 22 giugno: Via Gianni Agus

Municipio XI

21 giugno: Via della Muratella Mezzana (parcheggio di scambio)

Municipio XII

21 giugno : Viale dei Quattro Venti (civici 166–182)

: Viale dei Quattro Venti (civici 166–182) 22 giugno: Piazza San Giovanni di Dio (area mercato) e Via Ildebrando della Giovanna (fronte civico 81)

Municipio XIV

21 giugno : Via Luisa Spagnoli angolo Vivi Gioi

: Via Luisa Spagnoli angolo Vivi Gioi 22 giugno: Via Ruggero Orlando e di nuovo Via Luisa Spagnoli/Vivi Gioi

Municipio XV

21 giugno: Via Guido Rattoppatore (parcheggio La Giustiniana)