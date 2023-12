Roma, nido mensa e musei: la stangata del Campidoglio

Un 2024 pesantissimo per le famiglie romane. Una delibera del Campidoglio che dovrebbe essere approvata entro la fine dell’anno prevede sostanziali aumenti alle fasce Isee sopra a 15 mila euro.

Una decisione all’orizzonte che servirà a coprire il buco lasciato dalla Cassazione alla voce “Imu” dopo la sentenza sulle seconde case. Ora il Comune vara una serie di balzelli destinati a pesare sulle tasche dei romani.

Il tariffone

La delibera è chiamata proprio così: tariffone, e contiene tutte le tariffe per l’accesso ai servizi offerti da Roma Capitale alla cittadinanza. Quest’anno il responso è severo, specie al capitolo che riguarda le mense scolastiche e gli asili nido.

A riportare la notizia il Quotidiano Il Messaggero che indica come settore più colpito proprio quello dell’infanzia. Se, infatti, per le famiglie con Isee fino a 15 mila euro le tariffe restano invariate, per chi supera lo scaglione sono previsti aumenti fino a 78 euro mensili.

Le nuove tariffe

Si passa da 200 a 224 euro mensili per chi ha un Isee tra 20 mila e 25 mila euro. Da 250 a 285 euro con un Isee tra 25 mila e 30 mila euro. Da 300 a 347 euro con un Isee compreso tra 30 mila e 35 mila euro. Da 350 a 405 euro con un Isee compreso tra 35 mila e 40 mila euro. Da 400 a 462 euro con un Isee tra 40 e 50 mila. Da 440 a 518 euro con un Isee superiore a 50 mila.

Mense e musei, tutto più caro

Per quanto riguarda le mense scolastiche, confermate le esenzioni per le famiglie con un indice Isee fino a 5.165 euro, oltre agli sconti dal terzo figlio in poi per le famiglie con Isee entro i 25 mila euro.

Oltre a tutto questo, ad aumentare saranno anche i biglietti per l’accesso ai musei capitolini. Se finora con 11,50 euro si poteva accedere, con le nuove tariffe il costo salirà a 13 euro.

Per ora, restano invariate le tariffe per le case di riposo della Capitale.