Roma. In arrivo il “Talent Corner”, palco aperto a tutti per fare musica

Due palchi tecnologici che si attivano grazie ad un totem “smart”, dalla forma simile ad una stazione di ricarica, ma dotato di altoparlanti e luci led per permettere a tutti di fare musica all’aperto, gratuitamente e in piena sicurezza.

Si chiama Talent Corner ed è un progetto innovativo realizzato dall’ufficio di scopo delle Politiche Giovanili di Roma Capitale, in collaborazione con la start-up Open Stage, per dotare la Capitale di due postazioni in cui tutti i cittadini, band e giovani musicisti, potranno esibirsi dal vivo prenotandosi semplicemente con un click tramite un’app dedicata.

I primi due Talent Corner della Capitale

I primi due corner musicali totalmente aperti alla creatività della città sono già attivi in due punti, all’interno di Parco Marconi, l’oasi verde sul Tevere, e nei pressi della stazione Cipro della Metro A, grazie anche alla collaborazione di Atac.

All’inaugurazione del “Talent Corner – Generazione Roma” prenderanno parte voci e gruppi già conosciuti al pubblico dei più giovani, tra cui Sierra, Bianca e Demodè, e hanno aderito numerosi altri artisti che in questi giorni, tramite i social e il nuovo canale whatsapp di Roma Capitale, hanno risposto alla prima “call for artists” per partecipare ai primi due eventi pubblici: lunedì 18 dicembre presso il corner all’ingresso della stazione della metropolitana Cipro e sabato 23 dicembre nel Parco Marconi (con ingresso dal Lungotevere di Pietra Papa).

I due palchi musicali sono pensati per restituire uno spazio creativo-musicale in modo totalmente gratuito a qualsiasi artista voglia esibirsi portando tra le strade e nelle piazze la propria musica. Ogni totem sarà amplificato, sarà dotato di microfono e avrà attacchi jack audio per collegare gli strumenti o il telefono per riprodurre basi musicali. La prenotazione può essere fatta in modo facile e veloce: basta prenotarsi sull’app Open Stage, sbloccare il totem, occupare uno slot orario, nei giorni e negli orari consentiti, e poi dare vita allo spettacolo.

Sindaco Roberto Gualtieri

“Ringrazio Lorenzo Marinone per questa splendida iniziativa. Abbiamo voluto dotare la nostra città di più spazi per la musica, per suonare, per fare le prove e per ascoltarla. Ci piaceva l’idea di dotare la città di questi luoghi, che ora sono due: uno a Cipro, per cui ringrazio il DG di Atac Alberto Zorzan che ci ha ospitato, e l’altro a Parco Marconi, che aprirà a breve ed avrà la prenotazione gratuita tramite app.

Questo avrà anche una discreta potenza, quindi si potrà suonare, attaccare strumenti e basi: insomma, esibirsi e poi passare la mano ad un altro gruppo. Ci saranno degli slot orari e tutto sarà in digitale. Poi, insieme al Consigliere Marinone, vogliamo espandere tutto ed avere più luoghi come questo nella nostra città”. Così il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

Consigliere Marinone – Delegato per le politiche giovanili

“Con i Talent Corner e Open Stage portiamo a Roma un modello di intrattenimento urbano innovativo, aperto a tutti e davvero inclusivo. Con Generazione Roma avevamo chiesto ai giovani romani i loro desideri, di parlare del loro tempo libero e di cosa ritenessero mancasse alla città. Tra le risposte abbiamo individuato la richiesta di luoghi in cui esprimere le proprie passioni, tra cui quella per la musica.

I Talent Corner sono questo, piazze reali che si trasformano temporaneamente in palcoscenici in cui poter mostrare il proprio talento, ma soprattutto socializzare attraverso il linguaggio universale della musica. E una forma nuova di condivisione culturale, dalla quale speriamo possano emergere nuovi talenti e, perché no, si possano scoprire anche i nuovi Måneskin” dichiara il consigliere capitolino dem e delegato per le Politiche giovanili di Roma Capitale Lorenzo Marinone.

*Foto in copertina tratta dal sito istituzionale di Roma Capitale.