La vicenda è avvenuta presso la stazione Piramide, sulla linea Roma Lido e sembra avere davvero dell’incredibile. Una donna, forse perché distratta dall’utilizzo del cellulare, ha mancato la fermata corretta, presso la quale sarebbe dovuta scendere. E fin qui, poco male.

I fatti

Quello che davvero risulta difficile a credersi è che la stessa, dopo esser scesa dal mezzo, abbia deciso di recarsi prima sui binari, per poi procedere all’inverso a piedi sugli stessi, in direzione contraria, all’interno della galleria. Fortunatamente, si fa per dire, il risultato di questo gesto avventato è stato “solo” il blocco della linea per circa trenta minuti. Il fatto è avvenuto nella mattinata di lunedì 17 luglio, sulla Roma Lido.

A dare l’allarme gli addetti alla sicurezza e il conducente del treno. Nello specifico la donna era scesa ad Acilia, dopo aver saltato la fermata di Vitinia. La protagonista di questa vicenda è stata prima bloccata dall’intervento dei, poi denunciata per interruzione di pubblico servizio.

Il problema dei trasporti

Un increscioso avvenimento che certamente non aiuta all’annoso problema del trasporto pubblico nella capitale. E’ evidente che questo ormai da troppo tempo risulti uno tra i punti deboli di Roma, Le linee della metropolitana per esempio sono solamente tre, un numero che non consente la totale e idonea copertura del territorio comunale, soprattutto considerando la percentuale di viaggiatori presenti nell’ora di punta che, come dicono i termometri in questi giorni, spesso fa registrare temperature al limite del sopportabile.

A questo vanno a sommarsi le fatiscenti condizioni nelle quali versano la maggior parte delle vetture a disposizioni, sovente soggette a interruzioni o ritardi in seguito a problematiche di funzionamento o strutturali.

I mezzi di trasporto personali

Ecco perché la maggior parte delle persone opta per l’utilizzo di un mezzo di trasporto personale, andando certamente a incidere sul traffico veicolare, oltre che sul già noto problema dell’emergenza ambientale. Un problema ancora di difficile risoluzione.

I viaggiatori al momento, secondo alcune statistiche optano per l’utilizzo del mezzo privato proprio per sfiducia nei confronti di una reale efficienza dei mezzi di trasporto locali, gestiti a Roma da Atac per oltre il 70%.

Un vastissimo territorio

Una problematica dovuta principalmente a una incapacità e per certi versi, impossibilità di governare un territorio dalla vastissima estensione. Ricordiamo che la città di Roma si estende su un territorio equivalente alla superficie di quello di Milano, Torino, Bologna, Genova, Firenze, Napoli, Palermo e Catania messe insieme. Mercati di Traiano a Roma

Un’estensione di 1,287 chilometri quadrati, che molto poco facilmente rendono agevole il percorso di mezzi pubblici, i quali non sempre riescono a raggiungere tutte le periferie del territorio di Roma.

Zone che, lo ricordiamo, sono popolate poco meno di 2,8 milioni di residenti.

