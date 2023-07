Taxi come sentinelle sul territorio a tutela di tutti e a sostegno di polizia e sanità

Avere delle sentinelle 24 ore su 24 nel territorio che possano essere di supporto alle forze dell’ordine, alla protezione civile e soprattutto agli operatori sanitari, sarebbe il fiore all’occhiello delle principali città italiane. I tassisti, con la loro presenza costante, potrebbero essere la figura più indicata. Il segretario nazionale Fast Confsal Taxi Raffaele Salina si sta adoperando affinché questa nuova figura possa essere riconosciuta e in tempi stretti. Chiediamo proprio a lui come nasce questa idea.

Cosa è la Sentinella sul territorio

La sentinella sul territorio è quella figura che può dare un grosso contributo alle amministrazioni comunali a costo zero ed essere di supporto alle forze dell’ordine, alla protezione civile e agli operatori sanitari. Ricordiamo che per questo ultimi già abbiamo delle associazioni che hanno a bordo defibrillatori.

Perché proprio i tassisti?

Perché il tassista è presente sul territorio giorno e notte percorrendo strade e zone che magari rimangono più oscure e meno controllate.

Cosa chiede e come pensa di proporre alle istituzioni

Chiedo che venga presa in seria considerazione questa figura e che le venga data il giusto valore visto quanto può essere utile per le istituzioni e per i cittadini. Chiederò che vengano offerti corsi BLSD, defibrillatori e materiale di primo soccorso, numeri preferenziali, matricole di riconoscimento per chi aderisce e adesivi da apporre sulle vetture taxi che li identificano. Questa figura non potrà mai sostituire le forze dell’ordine e operatori sanitari ma sarà di sicuro un importante sostegno al loro lavoro.

