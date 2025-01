Roma, l’albero di Natale vive tutto l’anno: una raccolta per la ripiantumazione nel VI Municipio

Scade il 19 gennaio il termine per portare in un centro di raccolta il proprio abete; una squadra di agronomi ne verificherà lo stato

Trasformare il simbolo delle festività natalizie in un patrimonio duraturo per l’ambiente: questo è il fulcro della raccolta straordinaria di abeti promossa dall’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma, in collaborazione con Ama e l’Ordine degli Agronomi della Capitale. Un progetto che coniuga sostenibilità e impegno civico, aperto ai cittadini fino al 19 gennaio.

Alfonsi: “Albero di Natale simbolo e risorsa per l’ambiente”

I cittadini potranno consegnare i loro abeti presso uno dei quattordici centri di raccolta distribuiti in tutta la città. Una volta raccolti, gli alberi saranno sottoposti a un’attenta verifica agronomica per determinarne le condizioni. Gli esemplari con apparato radicale integro e in buono stato saranno ripiantati, contribuendo alla rinascita del verde cittadino. Gli abeti che non soddisferanno questi requisiti verranno invece trasformati in compost di alta qualità, un fertilizzante naturale che arricchirà i terreni.

“L’albero di Natale è molto più di un semplice ornamento: è un simbolo che può diventare una risorsa preziosa per l’ambiente”, ha dichiarato l’assessora Sabrina Alfonsi. “Questa iniziativa permette di ridurre gli sprechi, sensibilizzare i cittadini e contribuire a migliorare la qualità della vita urbana”.

Un punto centrale dell’iniziativa è il progetto di ripiantumazione nel VI municipio, nell’area di Colle degli Abeti. Qui, un grave incendio nel 2021 ha devastato il territorio, lasciando cicatrici profonde nel paesaggio e nell’ambiente. Gli abeti recuperati, una volta messi a dimora, contribuiranno a ricostituire un bosco urbano, migliorando il decoro e la biodiversità dell’area. Questa azione si affianca alla scelta dell’amministrazione di decorare la città, anche quest’anno, con alberi muniti di apparato radicale, promuovendo una visione delle festività incentrata sulla sostenibilità.

Come trasportare il proprio albero

Per garantire il buon esito delle operazioni di recupero, i cittadini sono invitati a seguire semplici accorgimenti. Gli abeti devono essere trasportati avvolti in un sacco di plastica aperto alla base per evitare danni durante il trasporto. Se l’albero ha una zolla, questa va protetta con un sacco integro per preservarne l’integrità.

Il presidente di Ama, Bruno Manzi, ha sottolineato l’importanza di gestire correttamente il fine vita degli alberi: “Grazie alla collaborazione con l’Ordine degli Agronomi e il dipartimento Tutela Ambientale, selezioneremo gli abeti adatti alla ripiantumazione. Gli altri saranno destinati all’impianto di compostaggio di Maccarese, dove diventeranno un fertilizzante naturale di altissima qualità”.