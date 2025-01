Metro C: collaudi tra San Giovanni e Colosseo, nuove chiusure serali

Riprendono i collaudi sulla tratta San Giovanni-Colosseo della Metro C, il progetto più ambizioso della metropolitana romana. Dal 7 gennaio al 27 giugno 2025, chiusure anticipate e bus sostitutivi accompagneranno i cittadini verso il traguardo finale: l’apertura della nuova tratta è fissata per il mese di settembre.

La tratta San Giovanni-Colosseo della Metro C, che più volte abbiamo definito fondamentale per collegare il centro di Roma con il resto della città, rappresenta uno dei progetti più attesi dagli utenti romani, ma i lavori in corso richiederanno nuove chiusure serali.

Perché i collaudi sono essenziali

I collaudi, interrotti temporaneamente durante le festività natalizie per agevolare gli spostamenti nel Centro Storico, riprenderanno a ritmo serrato per garantire l’efficienza del servizio; durante queste attività, la metropolitana chiuderà alle 20:30 in direzione Pantano e alle 21:00 in direzione San Giovanni, lasciando spazio ai bus sostitutivi.

Questa fase prevede una serie di test tecnici eseguiti dal contraente generale, seguiti dal pre-esercizio gestito da Atac sotto la supervisione dell’ANSFISA, l’agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria.

Si tratta di step indispensabili per garantire l’apertura ufficiale della tratta, prevista per il 15 settembre 2025.

Bus sostitutivi: come muoversi durante le chiusure

Per minimizzare i disagi ai pendolari, saranno attive due linee di bus sostitutivi:

Linea MC : collegherà San Giovanni e Pantano seguendo un percorso rapido su via Casilina. Questa linea servirà tutte le stazioni della metro, ad eccezione di Malatesta, Teano, Gardenie e Mirti.

: collegherà San Giovanni e Pantano seguendo un percorso rapido su via Casilina. Questa linea servirà tutte le stazioni della metro, ad eccezione di Malatesta, Teano, Gardenie e Mirti. Linea MC3: opererà tra San Giovanni e Parco di Centocelle, effettuando fermate intermedie presso le stazioni escluse dalla Linea MC.

Gli orari delle corse sono stati pensati per coprire l’intera fascia serale, con ultime partenze alle 23:30 nei giorni feriali e all’1:30 nei fine settimana. Durante la notte, il servizio sarà garantito dalla linea NMC.

Verso la rivoluzione della mobilità a Roma

L’apertura della tratta San Giovanni-Colosseo non è solo un traguardo tecnico, ma un vero e proprio cambio di paradigma per il trasporto pubblico romano, la nuova tratta offrirà un collegamento diretto tra il quartiere est della città e il cuore storico di Roma, incrociando inoltre la Linea A a san Giovanni e la Linea B a Colosseo, riducendo i tempi di percorrenza e alleviando la pressione sulle altre linee metropolitane.

Cosa aspettarsi nei prossimi mesi

Mentre i lavori procedono, potrebbero essere necessarie ulteriori chiusure totali della linea per completare i test: Atac, il Consorzio Metro C e Roma Metropolitane stanno definendo il calendario definitivo, che sarà comunicato con aggiornamenti costanti.

L’inaugurazione della tratta è fissata per il 15 settembre 2025, ma è già possibile intravedere il suo impatto positivo sul sistema di mobilità romano.

Rete bus periferica: Cambiamenti in arrivo per 4 linee

Con la riapertura delle scuole, Roma aggiorna alcune linee di autobus per migliorare il servizio agli studenti. Dal 7 gennaio 2025, ecco le novità su orari e nuovi percorsi delle linee 314, 789/789F e 808.

Con il ritorno sui banchi dopo le vacanze natalizie, il trasporto pubblico romano modificherà orari e percorsi per venire in aiuto a studenti e pendolari, con una serie di novità mirate al miglioramento del servizio nelle aree periferiche. Dal 7 gennaio 2025, alcune linee bus subiranno modifiche, per facilitare gli spostamenti di chi vive lontano dal centro. Le linee interessate sono la 789, 789F, 808 e la nuova 314LS.

Una linea tutta nuova: la 314LS

Tra le novità più interessanti, troviamo l’introduzione della linea 314LS, una corsa scolastica limitata pensata per agevolare gli studenti diretti agli istituti serviti dalla tratta, la partenza è prevista alle 7:15 da via Colonetti con arrivo a Largo Preneste, un itinerario pensato per collegare un’area residenziale alla città, la sua funzione sarà esclusivamente scolastica, con un orario studiato per consentire agli studenti di arrivare puntuali a scuola.

Le modifiche alle linee esistenti

Accanto all’istituzione della 314LS, anche le linee 789, 789F e 808 vedranno importanti aggiornamenti:

Linea 789: viene ripristinata una corsa chiave, quella delle 7:10, in partenza dal capolinea di America e diretta a Cinecittà. Questa modifica mira a soddisfare la domanda di chi si sposta nelle prime ore del mattino, rendendo più agevole l’accesso alla rete metropolitana e ai servizi della città.

viene ripristinata una corsa chiave, quella delle 7:10, in partenza dal capolinea di America e diretta a Cinecittà. Questa modifica mira a soddisfare la domanda di chi si sposta nelle prime ore del mattino, rendendo più agevole l’accesso alla rete metropolitana e ai servizi della città. Linea 789F: per questa tratta, i cambiamenti riguardano soprattutto gli orari serali. L’ultima partenza dal capolinea di America sarà anticipata alle 23:05, rispetto alle 23:15 attuali, mentre dal capolinea di Fosso di Fiorano si passerà dalle 23:40 alle 22:45. Questi cambiamenti rispondono a un’analisi della domanda di servizio nelle ore serali, ottimizzando l’utilizzo dei mezzi.

per questa tratta, i cambiamenti riguardano soprattutto gli orari serali. L’ultima partenza dal capolinea di America sarà anticipata alle 23:05, rispetto alle 23:15 attuali, mentre dal capolinea di Fosso di Fiorano si passerà dalle 23:40 alle 22:45. Questi cambiamenti rispondono a un’analisi della domanda di servizio nelle ore serali, ottimizzando l’utilizzo dei mezzi. Linea 808: per quanto riguarda questa linea, due corse del pomeriggio, alle 13:16 e 13:32, in partenza da via Dei Capasso, saranno trasformate in corse ordinarie, mentre la corsa delle 15:18 diventerà esclusivamente scolastica, allineandosi agli orari di uscita delle scuole.

Un impegno per migliorare il trasporto periferico

Questi interventi dimostrano un’attenzione crescente verso le esigenze delle periferie, dove il trasporto pubblico deve rappresentare una risorsa per la mobilità quotidiana, l’obiettivo è rispondere meglio alle necessità degli utenti, in particolare degli studenti, ma anche ottimizzare il servizio in base alla reale domanda.

Queste modifiche non solo dovrebbero migliorare la puntualità e l’efficienza, ma sottolineano il ruolo strategico che dovrebbe avere il trasporto pubblico come motore di connessione tra quartieri lontani e il centro città, a discapito dell’auto privata.

Rete bus periferica: 9 linee Atac passano a Trotta Bus Services

È partito il progetto del servizio di subaffidamento per 9 linee Atac in vista del Giubileo 2025. Una operazione che coinvolge 45 autobus e circa 3 milioni di vetture-km, con l’obiettivo di migliorare la mobilità urbana durante l’Anno Santo. Ecco cosa cambia per i cittadini e come questa scelta potrà alleggerire la rete di superficie romana.

Dalla fine del 2024, Trotta Bus Services ha preso in carico la gestione di 9 linee bus in regime di subaffidamento per conto di Atac, l’iniziativa mira a potenziare il servizio pubblico durante un periodo cruciale per la città, che nel 2025 accoglierà milioni di pellegrini e turisti.

Le linee coinvolte (33, 46B, 070, 071, 435, 515, 709, 731 e 795) saranno servite da 45 autobus, principalmente Mercedes Citaro Facelift, che garantiranno circa 3 milioni di chilometri percorsi, questi mezzi sono già monitorabili in tempo reale tramite sistemi AVM e app, offrendo ai cittadini maggiore trasparenza e comodità nella pianificazione dei loro spostamenti.

Il subaffidamento durerà fino al 6 gennaio 2026, e consentirà ad Atac di ottimizzare le risorse disponibili per potenziare altre linee strategiche della rete di superficie.

Non finisce qui: è in corso la procedura per l’assegnazione di altre 8 linee, che dovrebbero essere anch’esse affidate a Trotta Bus Services fino al 2029, tra queste troviamo le linee 021, 043, 113, 246, 246P, 500, 551 e 718.

Metro A e B di Roma: il lungo viaggio delle manutenzioni dei treni CAF

Da oltre due anni, la flotta delle metropolitane romane è impegnata in un importante programma di manutenzione per garantirne l’efficienza e la sicurezza nel lungo periodo. Ecco lo stato attuale delle revisioni, i risultati raggiunti e cosa ci riserva il futuro.

Uno degli sforzi più importanti dell’ultimo periodo riguarda le manutenzioni straordinarie dei treni delle metropolitane A e B: è infatti in corso una revisione generale dei treni CAF, che rappresentano il cuore pulsante della rete sotterranea capitolina.

Qual è lo stato delle manutenzioni?

A gennaio 2025, circa un terzo dei treni CAF MA300 della Metro A e un buon numero di quelli della Metro B hanno completato le operazioni di revisione. Questo programma si sviluppa su due linee principali:

Revisione generale dei MA300 (Metro A): finanziata con 64,6 milioni di euro, mira a estendere la vita operativa di 51 treni entro il 2030.

finanziata con 64,6 milioni di euro, mira a estendere la vita operativa di 51 treni entro il 2030. Revisione intermedia degli MB400 (Metro B): con un investimento di 13,1 milioni di euro, riguarda 17 treni e dovrebbe concludersi entro il 2026.

Ad oggi, 12 dei 51 treni MA300 (24%) e 8 dei 17 MB400 (47%) sono stati revisionati, tuttavia, il ritmo è ancora lontano dal pieno regime, complici la complessità delle operazioni e i tempi di adattamento richiesti dai poli di manutenzione, come quello di Piacenza e di via Collatina a Roma.

Come sono distribuiti i treni?

I treni CAF MA300 e MB400 si dividono fra tre linee principali:

Metro A : ospita 35 convogli MA300, di cui una parte è stata trasferita alla Metro B o alla ferrovia Roma-Lido, mentre un’unità è stata accantonata a seguito di incidenti.

: ospita 35 convogli MA300, di cui una parte è stata trasferita alla Metro B o alla ferrovia Roma-Lido, mentre un’unità è stata accantonata a seguito di incidenti. Metro B : conta 24 treni, inclusi alcuni ex MA300 e 18 MB400.

: conta 24 treni, inclusi alcuni ex MA300 e 18 MB400. Roma-Lido: dispone di 9 treni MA300, anch’essi soggetti a revisioni.

Le operazioni procedono lentamente, ma alcuni progressi sono stati registrati, ad esempio a novembre 2024 il treno MA 321-322 è tornato in servizio sulla Metro A, mentre l’MB 441-442 è stato ripristinato sulla Metro B a dicembre.

Gli altri treni: MA200 e Alstom

Parallelamente, anche altre tipologie di convogli affrontano processi di manutenzione. I treni MA200, in servizio sulla Roma-Lido, e gli Alstom della Roma-Civita Castellana-Viterbo sono al centro di interventi specifici per garantire la continuità del servizio. Ad esempio, il convoglio 206-219 è tornato operativo lo scorso dicembre, mentre ulteriori treni sono in fase di revisione.

Perché è importante?

Questi interventi rappresentano una risposta concreta alle esigenze di una rete metropolitana che serve milioni di passeggeri ogni anno e, sebbene i tempi siano lunghi, il completamento delle revisioni promette maggiore affidabilità e sicurezza per il trasporto pubblico romano.

A cura di Andrea Castano – Odissea Quotidiana