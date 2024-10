Roma, la Metro A si arricchisce di due fermate

Roma si prepara a fare un passo avanti verso il miglioramento del proprio sistema di trasporti pubblici: è stata ufficialmente assegnata la gara per la progettazione del prolungamento della linea A della metropolitana. L’estensione riguarderà il tratto da Battistini, l’attuale capolinea, fino a Torrevecchia-Montespaccato, con due nuove stazioni interrate e infrastrutture che renderanno il trasporto su rotaia ancora più accessibile e funzionale.

Metro A, in arrivo anche due nuovi parcheggi di scambio

Il progetto prevede l’aggiunta di due stazioni interrate lungo il percorso, situate a Bembo e Torrevecchia, separate tra loro da circa un chilometro. Entrambe le nuove stazioni saranno dotate di parcheggi di scambio strategicamente progettati per favorire l’accesso al servizio metro. Nella stazione di Bembo si prevede un parcheggio di scambio con una capienza di 450 posti auto, mentre la stazione di Torrevecchia sarà dotata di una struttura più ampia con ben 2100 posti disponibili. Questi spazi contribuiranno a incentivare l’uso della metropolitana da parte di residenti e pendolari provenienti da aree limitrofe, riducendo il traffico e le emissioni in città.

Torrevecchia non sarà solo un terminale di transito, ma anche un hub strategico per la gestione del servizio. Il progetto prevede infatti la costruzione di un deposito in grado di ospitare fino a sei treni, una risorsa fondamentale per garantire la manutenzione dei convogli e l’efficienza del servizio. Inoltre, è stata prevista una predisposizione strutturale per un futuro prolungamento della linea fino al Grande Raccordo Anulare, un’ipotesi che rappresenta una visione a lungo termine per l’integrazione della periferia romana.

Gualtieri: “Al lavoro per prolungamento fino a Monte Mario”

Nel maggio 2024, l’assessore ai Trasporti, Eugenio Patanè, aveva annunciato l’interesse di alcune delle più importanti aziende europee specializzate nella progettazione del trasporto rapido di massa. Alla gara hanno infatti partecipato cinque delle principali società del settore, ognuna con una proposta innovativa e tecnicamente all’avanguardia. Dopo un’attenta valutazione, è stata selezionata l’offerta che meglio soddisfaceva i criteri tecnici e strategici del progetto: nei prossimi giorni, il team vincente avvierà ufficialmente la fase di progettazione.

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, durante la presentazione del Secondo Rapporto alla Città, Gualtieri aveva già sottolineato l’importanza del prolungamento della metro A come parte di una strategia complessiva di potenziamento e modernizzazione del sistema. “Sta per essere bandita la gara per la progettazione del prolungamento della metro A da Battistini a Monte Spaccato, mentre a breve affideremo a Roma Metropolitane la progettazione del prolungamento fino a Monte Mario”, ha dichiarato. L’obiettivo dichiarato è ambizioso: avviare i cantieri per la nuova linea D e completare i prolungamenti della linea A e della linea B entro il 2030.