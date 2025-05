Roma. Internazionali d’Italia di tennis: torna il campo in terra rossa a Piazza del Popolo

In pieno centro a Roma è stato allestito, per il secondo anno consecutivo, un campo da tennis in terra rossa, promosso promosso da Roma Capitale – Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel, in occasione degli Internazionali BNL d’Italia.

Portare il tennis a Piazza del Popolo significa aprirlo, renderlo visibile e accessibile anche a chi non varcherebbe mai i cancelli del Foro Italico. Qui, ogni giorno, si svolgono due partite di pre-qualificazione, completamente gratuite per il pubblico, affiancate da esibizioni, sessioni di allenamento dei campioni e incontri formativi curati dall’Istituto Superiore di Formazione “Roberto Lombardi”.

“Gli Internazionali erano già un grandissimo evento,” ha dichiarato l’Assessore Alessandro Onorato, “ma volevamo fare in modo che si potesse beneficiare della bellezza di Roma e che fosse il più possibile diffuso nella città, che diventasse anche un grandissimo evento popolare.”

La presenza di maestri esperti e formatori professionisti permette un’inclusione attiva. I turisti, incuriositi, si fermano a osservare, mentre i romani possono vivere la loro amata città in modo diverso. Probabile la presenza di grandi nomi del tennis: l’anno scorso, infatti, c’è stata la visita di Rafael Nadal.