Roma, c’è la data per la Race for the Cure: ecco quando e dove si terrà

Dal 8 all’11 maggio 2025, il Circo Massimo si schiererà al fianco di Donne in Rosa in occasione della Race for the Cure, giunta alla sua 26ª edizione, la più grande maratona al mondo dedicata alla lotta contro i tumori del seno.

Negli ultimi 26 anni, la Race for the Cure ha generato oltre 1.500 progetti di ricerca, prevenzione e supporto psicologico in tutta Italia. Roma guida il calendario, ma la Race tocca anche Bari, Bologna, Brescia e Matera.

Il format consiste in una passeggiata di 2 km, una corsa non competitiva di 5 km aperta a tutti e, per gli atleti, un percorso di 10 km.

Accanto all’impegno sanitario e sociale, l’edizione romana si arricchisce anche di un incentivo culturale: grazie alla collaborazione con il Ministero della Cultura, i partecipanti all’evento avranno accesso gratuito ai musei, ai monumenti e ai parchi archeologici statali, semplicemente mostrando la ricevuta d’iscrizione o indossando la maglia ufficiale.