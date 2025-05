Funerali Papa Francesco, in una lettera il ringraziamento del Cardinale Re al Sindaco

Basilica di San Pietro in Vaticano (© Alvesgaspar / Wikimedia Commons)

La morte di Papa Francesco ha rappresentato un passaggio di portata storica e spirituale, che Roma ha vissuto con un’intensità rara, fatta di silenzio composto, partecipazione concreta e rispetto profondo. In risposta a questo sentimento corale, il Cardinale Giovanni Battista Re, Decano del Collegio Cardinalizio, ha inviato una lettera di ringraziamento al Sindaco di Roma, a nome dell’intero Collegio, densa di riconoscenza per l’affetto e l’ordine con cui la città ha saputo accogliere un lutto condiviso da milioni di fedeli nel mondo.

Nei giorni della malattia e poi della scomparsa del Santo Padre, Roma non è stata solo cornice, ma parte viva del lutto. Piazza San Pietro si è riempita spontaneamente di volti, preghiere e gesti. Il flusso dei pellegrini – provenienti da ogni parte del mondo – ha trasformato la città in uno snodo spirituale internazionale. Il Cardinale Re ha riconosciuto la capacità della Capitale di trasformarsi in luogo di incontro e consolazione con efficacia e sensibilità.

C’è una frase nella lettera che sintetizza tutto lo spirito del messaggio: “Le chiedo di voler estendere l’espressione di questi grati sentimenti all’intera Comunità cittadina”. Non è una formalità, ma un riconoscimento di quanto sia stato collettivo questo gesto di cordoglio. Il Vaticano non ringrazia solo un Sindaco, ma una città intera: una comunità che ha saputo vivere con dignità e profondità un momento difficile, offrendo se stessa come spazio di raccoglimento e silenzio.