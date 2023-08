Roma, incendio discarica abusiva Ponte Mammolo: “Tenere le finestre chiuse” – Video

(Adnkronos) – Sono ancora in corso le attività di spegnimento del vasto incendio di rifiuti divampato in via di Ponte Mammolo al civico 61, a Roma, all'interno di una grossa discarica abusiva di materiale vario e baracche. Sul posto alle ore 23.30 circa di ieri sera si sono portate sei squadre dei vigili del fuoco con l'ausilio di cinque autobotti, il Nucleo GOS VVF (Gruppo Operativo Speciale Movimento Terra), Polizia di Stato, Carabinieri, 118 e Arpa Lazio per quanto di loro competenza. L'Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio, Arpa Lazio è intervenuta prontamente per un sopralluogo e, dopo valutazione tecnica della situazione ambientale, condivisa tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti, è stato ritenuto non necessario installare un campionatore per il monitoraggio della qualità dell'aria. La Protezione Civile capitolina, in ogni caso, a scopo precauzionale, consiglia di mantenere chiuse nella mattinata le finestre delle abitazioni situate nelle vicinanze, fino al raggio di un chilometro dal sito del rogo. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata