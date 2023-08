Mondiali ciclismo 2023, inseguimento: Italia in corsa per il bronzo

(Adnkronos) – Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Vittoria Guazzini e Martina Fidanza quinto tempo nell'inseguimento femminile di pista ai mondiali in corso a Glasgow e non potranno battersi per la riconferma al vertice mondiale di specialità. Le azzurre hanno chiuso con soli tre decimi di ritardo sul quartetto francese, che ora sfiderà la Gran Bretagna in semifinale, l'altra semifinale tra Nuova Zelanda e Stati Uniti. Le azzurre potranno giocarsela con il Canada per il bronzo. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

