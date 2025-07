Roma in tilt, tram bloccati per mesi: traffico paralizzato da Trastevere a Largo Argentina | Viabilità nel caos in tutta la città

Sono momenti difficili per i residenti e i turisti per colpa dei mezzi di trasporto. Stavolta una tram sta dando problemi che mettono a dura prova. Ecco di quale si tratta.

Roma è una città molto bella che vale la pena visitare, magari più volte perché ha un patrimonio artistico-culturale immenso. Per non parlare dei paesaggi immersi totalmente nel verde come i borghi, alcuni dei quali sono definiti più belli d’Europa.

Chi ama il mare può optare per le Isole Pontine che ricordano molto l’atmosfera tipica dei Caraibi. Il Circeo, per esempio, oltre a offrire un paesaggio pazzesco e anche avvolto nel manto del mito (il protagonista dell’Odissea di Omero, Ulisse, restò in questo posto perché costretto dalla maga Circe che risiedeva proprio lì).

Poi anche gli amanti della buona cucina possono essere ampiamente soddisfatti. Tra una visita turistica e l’altra si approfitta dell’ora dei pasti per sedersi alle tavole dei migliori ristoranti della città.

Eppure sia residenti che i turisti a volte devono a fare i conti con delle realtà che mettono a dura prova. In questo caso stiamo parlando degli spostamenti da un luogo all’altro della capitale italiana. La notizia, come consuetudine, è stata riportata sul sito romatoday.it.

Traffico intenso a Roma, non si può fare nulla

C’è chi preferisce lasciare l’auto nel garage per andare in un determinato posto con i mezzi pubblici di trasporto. Qualcuno valuta il car sharing, ovvero un servizio che consente a qualsiasi automobilista di usare un veicolo in condivisione con altri utenti ed è alla base della mobilità sostenibile del futuro. In alternativa ci sono le biciclette.

Così facendo si può ridurre drasticamente il traffico. Eppure a luglio non solo ci saranno tanti scioperi che metteranno la città in ginocchio, ma da qualche ora pare che un tram si sia fermato di nuovo dopo anni di lavoro. Andiamo a scoprire di quale linea si tratta.

Lavori infiniti per garantire una corretta circolazione

Il 27 giugno 2025 del tardo pomeriggio il tram 8 è uscito fuori dai binari, anche se per fortuna non si è trattato di un vero deragliamento. Dal luglio del 2022 si sta lavorando proprio per sostituire i vecchi binari, però il tram è tornato a circolare senza rispettare i 9 mesi prestabiliti.

A gennaio del 2024 il tram fu fermato per 5 settimane per via degli interventi fatti e poi fu chiuso ad agosto. I diretti interessati avevano dato la parola che in disagio si sarebbe risolto. Attualmente l’80% della linea è stata sostituita mentre la percentuale restante sta dando dei problemi. Per ora c’è un servizio alternativo, dato che non si sa quando la situazione volgerà al termine.