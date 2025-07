ROMA IN TILT: luglio di fuoco per il Giubileo: scopri subito cosa succede in città e come partecipare ad alcuni eventi impossibili | Sarà un gran caos

Il mese di luglio ha in serbo moltissime sorprese per la città del Giubileo: scoprile tutte qui e non te ne pentirai.

Luglio è appena iniziato ma sembra già agosto inoltrato. Le temperature in Italia hanno toccato punte assurde, con picchi superiori ai 40°C in molte città, Roma in primis. Il caldo si incolla alla pelle, l’asfalto brucia sotto i piedi e l’aria condizionata sembra non bastare mai.

Gli esperti, da giorni, martellano con gli stessi consigli: bere acqua in continuazione, evitare di uscire nelle ore centrali, prediligere pasti leggeri e freschi. Ma tra lavoro, turisti e scadenze, chi riesce davvero a rallentare? Figuriamoci se si vive nella capitale, in pieno fermento giubilare.

La città eterna è un forno a cielo aperto, con l’umidità che ti schiaccia. I ventilatori girano a vuoto e anche le fontanelle sembrano stanche. Perfino la brezza del Tevere ha gettato la spugna. I romani sopportano con pazienza, mentre milioni di pellegrini continuano a riversarsi in città, attratti dalla grande occasione dell’Anno Santo.

Posticipare il Giubileo

Il caldo di questi giorni non è solo fastidioso: è pericoloso. A ricordarcelo è la cronaca nera. Il 2 luglio, un uomo di 57 anni, Mario Rossi, è stato colto da un attacco cardiaco fulminante mentre si trovava in spiaggia a Ostia. Era lì per una giornata di relax, ma le alte temperature e il colpo di calore hanno avuto la meglio.

I soccorsi sono arrivati, ma non c’è stato nulla da fare. Non è un caso isolato. Dall’inizio dell’estate, in tutta Italia si moltiplicano i ricoveri per disidratazione, svenimenti e malori legati alle alte temperature. Gli ospedali lanciano l’allarme. Per il Giubileo forse non è aria: non è la logistica ma la tenuta fisica dei fedeli il problema.

Eventi del Giubileo

E proprio il Giubileo, iniziato lo scorso 24 dicembre con l’apertura della Porta Santa di San Pietro, entra nel vivo nel mese più torrido dell’anno. Roma si trasforma in un gigantesco centro spirituale, accogliendo fedeli da ogni parte del mondo. Il primo evento clou è in programma il 4 luglio, con il concerto celebrativo del coro del Clare College di Cambridge nella basilica di Santa Maria Maggiore, per i 500 anni dalla nascita di Giovanni Pierluigi da Palestrina.

Ma è il 28 e 29 luglio che Roma diventerà davvero capitale della fede e del digitale. La città ospiterà infatti l’atteso raduno dei Missionari digitali e influencer cattolici, un evento pensato per portare il Vangelo nei social, con conferenze, celebrazioni e incontri guidati da volti noti della chiesa come Monsignor Ruiz e il cardinale Parolin. Gli appuntamenti si tengono tra Santo Spirito in Sassia, l’Auditorium di via della Conciliazione e le basiliche. Siviaggia.it ha diffuso le informazioni.