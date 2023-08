Roma, in aumento i furti con la tecnica del “key-bumping”

Nel corso dei servizi preventivi predisposti dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma per arginare i reati predatori tipici di questo periodo 3 cittadini georgiani sono stati arrestati perché gravemente indiziati di furto aggravato in concorso. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

I Carabinieri della Stazione di Roma San Basilio sono riusciti a bloccarli presso un appartamento di via Val di Non dove i tre, un 40enne, un 43enne e un 33enne, tutti incensurati, sono gravemente indiziati di avere utilizzato la tecnica del key-bumping per forzare la serratura della porta di ingresso di un appartamento, i cui proprietari si trovano in vacanza.

L’allarme è stato dato al 112 dai vicini che hanno udito dei forti rumori all’interno di un condominio, e i Carabinieri della Stazione di Roma San Basilio, immediatamente intervenuti li hanno sorpresi al 4° piano dello stabile.

I Carabinieri li hanno bloccati, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma arrestati e sequestrato tutto il materiale “da lavoro”, consistente in numerosi chiavistelli, grimaldelli, chiavi e altri arnesi da scasso.

Il proprietario dell’abitazione, in quel momento assente e rintracciato dai militari, ha sporto denuncia-querela. Il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto dei tre, disponendo per loro la misura del divieto di dimora nel comune di Roma.

Tecnica del Key – bumping

E’ descritto come un metodo non complesso, facile da mettere in pratica, è sufficiente avere una chiave ben limata e un martello, e chiunque è in grado di aprire una serratura chiusa senza, tra l’altro, lasciare tracce significative. Il key bumping, la tecnica della cosiddetta “chiave ad urto“, un sistema semplice per scassinare le normali serrature a cilindro, una procedura usata dai topi d’appartamento, come nel caso dei 3 georgiani arrestati a Roma dopo essersi introdotti in un appartamento al quarto piano di una palazzina a Conca d’Oro nel quartiere di Monte Sacro.

La procedura

La tecnica del key bumping consiste nell’inserire nella serratura che si vuole aprire una chiave opportunatamente limata e in un secondo momento dargli un colpo secco con martello o altro oggetto rigido, in modo che la forza dell’urto alzi i pistoni superiori oltre la linea di apertura facendo scattare la serratura.

Una tecnica che non necessita di strumenti particolari, sofisticati, né serve un’abilità da scassinatori e inoltre, se la “chiave ad urto” viene usata in un modo attento, fatto con cura, tutta l’operazione non lascia tracce di scasso o danni evidenti alla porta.

