Roma, in arrivo per le strade i cestoni smart autocompattanti

Saranno 1600, in grado di contenere una quantità di rifiuti come sette cestini normali; grazie a sensori potranno segnalarne la saturazione

A partire da oggi, lunedì 2 dicembre, Roma Capitale avvia un piano ambizioso per migliorare il decoro urbano e garantire una gestione più moderna ed efficace dei rifiuti. Saranno collocati 1.600 nuovi cestoni getta-rifiuti “smart”, dotati di tecnologia avanzata per la compattazione automatica dei rifiuti, in tutti i 15 municipi della città. L’operazione, condotta da squadre dedicate di Ama, si concluderà entro febbraio 2024, rafforzando il piano già avviato con successo nei mesi scorsi.

Cestini smart, capienza fino a sette cestini normali

Questi cestini “intelligenti”, che si aggiungono ai circa 60 già installati in via sperimentale nei municipi I e VII, rappresentano un’evoluzione nella gestione dei rifiuti urbani. Ogni cestone è in grado di contenere una quantità di rifiuti pari a sette cestini tradizionali grazie alla capacità di auto-compattazione. Inoltre, sono dotati di sensori avanzati che segnalano alla centrale operativa di Ama quando il livello di riempimento raggiunge il 70% o l’80%, permettendo così interventi mirati e tempestivi. Alimentati da pannelli fotovoltaici, questi dispositivi riflettono anche un impegno verso la sostenibilità energetica.

I nuovi cestoni saranno posizionati in punti strategici della città, tra cui fermate della metropolitana, capolinea degli autobus Atac, parcheggi per bus turistici, stazioni ferroviarie, mercati e aree verdi come parchi e ville storiche. Anche le vicinanze di ospedali, università, cinema e teatri, oltre alle sedi municipali e alle principali piazze dei quartieri cittadini, beneficeranno di questi innovativi dispositivi. Particolare attenzione sarà dedicata al Centro Storico e alle aree adiacenti a San Pietro, Castel Sant’Angelo e Prati, in vista dell’afflusso previsto per il Giubileo.

Oltre ai nuovi cestoni smart, prosegue il piano di installazione dei cestini da passeggio “Cestò”. Con oltre 9.500 unità già collocate, Ama sta completando la copertura delle principali vie commerciali e delle aree di maggiore interesse per il Giubileo. Entro Natale, saranno pienamente operative le installazioni nei municipi II e VII, garantendo il massimo decoro per l’arrivo dei pellegrini. L’intero piano sarà completato entro febbraio 2024, con un totale di 18.000 nuovi cestini distribuiti in tutta la città.

Alfonsi: “Stretta collaborazione con Ama in vista del Giubileo”

Parallelamente, prosegue la sostituzione dei cassonetti stradali nei municipi II, VI e VII, in conformità con le nuove normative europee. I cassonetti saranno dotati di colorazioni uniformi per migliorare la raccolta differenziata e rendere più intuitivo il corretto conferimento dei rifiuti.

L’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti, Sabrina Alfonsi, ha evidenziato l’importanza di questi interventi per il Giubileo e oltre: “A poche settimane dall’inizio del Giubileo, siamo al lavoro senza sosta insieme ad Ama per accogliere al meglio pellegrini e turisti e garantire ai romani un servizio di pulizia sempre più puntuale ed efficiente. Con questi cestoni smart vogliamo proseguire sulla strada della modernizzazione delle attività di igiene urbana, una priorità di questa amministrazione.”

Il Presidente di Ama S.p.A., Bruno Manzi, ha sottolineato il ruolo cruciale della digitalizzazione nel processo di trasformazione aziendale: “Il piano di collocamento dei cestini smart rappresenta un ulteriore passo verso la trasformazione digitale di Ama. Questa iniziativa, che si affianca al piano dei cestini tradizionali Cestò, è un segnale della nostra determinazione nel modernizzare la gestione dei rifiuti urbani, in linea con le best practice internazionali.”