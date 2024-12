Roma a Natale si muove “green”: il piano mobilità per le feste

Con l’arrivo delle festività natalizie, Roma si trasforma in una città più accessibile e sostenibile grazie al nuovo piano della mobilità, valido dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025. L’iniziativa, denominata “A Natale muoviti green!”, mira a incentivare l’uso del trasporto pubblico e delle soluzioni di mobilità condivisa, riducendo l’impiego dei veicoli privati nel centro città. Con un mix di potenziamenti ai mezzi pubblici, linee gratuite, tariffe agevolate nei parcheggi di scambio e promozioni per la sharing mobility, Roma si prepara a offrire un’esperienza natalizia più sostenibile e piacevole per residenti e visitatori.

Piano mobilità per le feste, potenziato il trasporto pubblico

Il punto focale del piano riguarda il potenziamento di bus, tram e metropolitane, per facilitare l’accesso al centro storico e ai principali poli commerciali e turistici. Le linee metro A e C vedranno un aumento significativo delle corse nei giorni di maggiore affluenza, come sabati e festivi tra il 7 dicembre 2024 e il 6 gennaio 2025. Nel dettaglio:

Metro A : +32 corse il sabato, +48 corse nei giorni festivi.

: +32 corse il sabato, +48 corse nei giorni festivi. Metro C: +16 corse in ciascuna delle giornate potenziate.

Anche le principali linee di superficie, tra cui 70, 85, 492 e 781, saranno rafforzate nella fascia oraria 10:30-20:30, con un calendario che include i giorni di maggiore afflusso natalizio. Questo garantisce una maggiore capillarità del servizio e un accesso più rapido ai luoghi chiave della città.

Tornano le linee bus gratuite

Per facilitare lo shopping natalizio, Roma Capitale introduce tre linee bus gratuite a servizio delle vie del centro. Questi autobus, operativi dalle 9:00 alle 21:00, collegano i parcheggi di scambio a Largo Chigi, epicentro dello shopping natalizio.

Free 1: collega via XX Settembre/Stazione Termini a Largo Chigi, con scambio al parcheggio “Piastra Termini” (prima ora gratuita). Free 2: connette Piazzale Partigiani/FS Ostiense a Largo Chigi, con scambio al parcheggio “Partigiani” (tariffa di 0,80 €/ora o 5 €/giorno). Linea 100: collega Porta Pinciana a Largo Chigi, con estensione del servizio anche nei giorni festivi, e parcheggio associato a Villa Borghese (prima ora gratuita).

Queste linee gratuite rappresentano un’opportunità concreta per ridurre il traffico e migliorare la vivibilità del centro durante il periodo di massimo afflusso.

Orario speciale nelle giornate clou

Per garantire un migliore controllo del traffico e preservare la vivibilità del centro storico, gli orari delle Zone a Traffico Limitato (ZTL) del Centro Storico e del Tridente saranno estesi dalle 6:30 alle 20:00, anche nei giorni festivi (escluso il 25 dicembre). Questo intervento si accompagna a tariffe agevolate nei principali parcheggi di scambio, incentivando l’utilizzo del trasporto pubblico.

Durante le giornate cuore delle festività, il trasporto pubblico seguirà un orario speciale:

24 dicembre : metro attive fino alle 23:30; bus e tram attivi fino alle 21:00.

: metro attive fino alle 23:30; bus e tram attivi fino alle 21:00. 25 dicembre : servizio attivo in due fasce orarie (8:30-13:00 e 16:30-21:00).

: servizio attivo in due fasce orarie (8:30-13:00 e 16:30-21:00). 31 dicembre : metro attive fino alle 2:30 del 1 gennaio; alcune linee bus prolungano il servizio fino alle 2:30.

: metro attive fino alle 2:30 del 1 gennaio; alcune linee bus prolungano il servizio fino alle 2:30. 1 gennaio: linee notturne attive fino alle 8:00; servizio metro e bus riprende regolarmente.