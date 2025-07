Roma, il Rally torna nella Capitale: quando ci sarà la tredicesima edizione

La tredicesima edizione del Rally di Roma Capitale è pronta a sorprendere con un format completamente aggiornato e un percorso che rompe con la tradizione delle ultime edizioni. Valido per il FIA European Rally Championship (FIA ERC), il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco (CIAR Sparco) e la Coppa Rally di 8ª Zona, l’evento si conferma tra i più prestigiosi nel panorama del motorsport internazionale, arricchendosi di significative innovazioni tecniche e organizzative.

Rally Roma Capitale, spazio anche all’attenzione all’ambiente

Organizzato da Motorsport Italia con la direzione di Max Rendina, il Rally 2025 si svolgerà dal 4 al 6 luglio, anticipato per evitare sovrapposizioni con le celebrazioni del Giubileo. Il percorso subirà un’importante trasformazione: verranno introdotte tre prove speciali completamente nuove, accompagnate da una riorganizzazione dell’intero tracciato.

Fiuggi resta il centro operativo dell’evento, con il paddock e il quartier generale, ma il percorso rivedrà anche il ritorno di prove classiche del passato, rielaborate per offrire uno spettacolo ancora più coinvolgente e un’esperienza tecnica di alto livello per i partecipanti.

Roma sarà ancora una volta il palcoscenico dell’evento inaugurale: la cerimonia di apertura nella capitale promette di essere un grande evento mediatico, rendendo il rally uno dei cinque appuntamenti sportivi più importanti di Roma nel 2025.

Il Rally di Roma Capitale si distingue anche per la sua attenzione all’ambiente. È infatti l’unico evento del FIA ERC ad aver ottenuto le tre stelle del FIA Environmental Accreditation Program, un riconoscimento internazionale per l’impegno verso una gestione sostenibile. A Madrid, durante il FIA Officials Summit, il team dell’organizzazione ha illustrato i progressi raggiunti, diventando un modello di riferimento per la sostenibilità nel rally europeo.

Le altre novità

L’edizione 2025 continua a puntare sull’inclusività, proseguendo nel solco tracciato da iniziative delle edizioni precedenti, come il basket in carrozzina. L’obiettivo è costruire un evento capace di coinvolgere ogni tipo di pubblico, promuovendo accessibilità e partecipazione attiva.

Un’importante novità è rappresentata dal Trofeo Lancia, che vivrà a Roma il terzo e quarto round della sua stagione. Il prestigioso marchio HF torna alla ribalta nel contesto internazionale, con l’edizione romana a fungere da tappa chiave verso la qualificazione al FIA ERC 2026. Il trofeo monomarca prevede due classifiche distinte per le due tappe in programma.

“Il Rally di Roma Capitale ha sempre puntato sull’innovazione, senza mai perdere il legame con la città. Per il 2025 abbiamo completamente ripensato il percorso, combinando novità e tratti storici in un equilibrio perfetto. Siamo orgogliosi del nostro impegno ambientale, confermato dal riconoscimento delle tre stelle FIA. L’obiettivo è quello di uscire dalla nicchia e coinvolgere un pubblico sempre più ampio, portando valori positivi e un messaggio di responsabilità oltre lo sport”, ha dichiarato Rendina, organizzatore dell’evento.

Il programma è così strutturato: venerdì 4 la partenza a Roma è prevista per le 18, mentre il 5 luglio le prove saranno alle 8.30. Si riprenderà poi alle 8.25 di domenica 6 luglio, e la conclusione sarà a Fiuggi alle 18:30 in Corso Nuova Italia. L’ingresso è gratuito. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del Rally di Roma Capitale.