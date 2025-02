Roma, grave incidente stradale sulla Tangenziale Est: due ragazze coinvolte

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte sulla circonvallazione Salaria, all’altezza di via Nomentana, in direzione San Giovanni. Un’auto con a bordo due giovani donne, di 23 e 24 anni, si è ribaltata per cause ancora in corso di accertamento. Il violento impatto ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi. Entrambe le occupanti sono state estratte dal veicolo e trasportate d’urgenza in ospedale in gravi condizioni.

A seguito dell’incidente, la tangenziale è stata temporaneamente chiusa al traffico in direzione San Giovanni per consentire i rilievi e la rimozione dei detriti sparsi sulla carreggiata. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della Polizia Locale del II Gruppo Sapienza, supportate da unità dei gruppi limitrofi per garantire la gestione della viabilità e la messa in sicurezza dell’area.

Dai primi accertamenti non risultano coinvolti altri veicoli, ma gli agenti stanno effettuando approfondite verifiche per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.