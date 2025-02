A San Valentino “fai l’amore, ripudia la guerra!”: l’iniziativa di Emergency

Il "Bed in" di John Lennon e Yoko Ono

L’evento all’interno della campagna R1PUD1A avrà luogo in 5 città italiane: Roma, Milano, Padova, Catanzaro e Bari

San Valentino non è solo la festa degli innamorati, ma può diventare anche un’occasione per lanciare un messaggio forte e chiaro contro la guerra. Questo è l’invito di Emergency, che il 14 febbraio promuove l’iniziativa “Fai l’amore, ripudia la guerra!”, un evento che si svolgerà contemporaneamente in cinque città italiane: Milano, Roma, Padova, Catanzaro e Bari.

L’idea, riporta l’Agenzia DIRE, è semplice ma di grande impatto: in ognuna di queste città sarà posizionato un letto a due piazze per accogliere chiunque voglia partecipare, scrivendo un messaggio contro la guerra e scattandosi una foto. Un gesto simbolico, ispirato allo storico “Bed-in” di John Lennon e Yoko Ono, che nel 1969 protestarono pacificamente contro la guerra in Vietnam, promuovendo la pace dal loro letto d’hotel.

L’evento rientra nella campagna R1PUD1A di Emergency, il cui scopo è diffondere il messaggio dell’articolo 11 della Costituzione italiana, che afferma che “l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.”

Oltre ai singoli cittadini, l’iniziativa vuole coinvolgere scuole, teatri, Comuni ed enti pubblici per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della pace, soprattutto in un momento storico in cui i conflitti armati nel mondo sono 56.

Secondo i dati raccolti da Emergency sul campo, il 90% delle vittime delle guerre sono civili e le risorse economiche destinate agli armamenti potrebbero essere utilizzate per scopi ben più utili: la spesa di un singolo caccia F-35 equivale, ad esempio, al costo di 3.244 posti letto di terapia intensiva.

Fondata per offrire cure medico-chirurgiche gratuite alle vittime dei conflitti, Emergency ha operato in 21 Paesi, curando oltre 13 milioni di persone. Attualmente, è impegnata con i suoi operatori in Sudan, Ucraina e nella Striscia di Gaza.

L’iniziativa si svolgerà il 14 febbraio nelle seguenti città e orari:

Roma : Largo Argentina, dalle 17:30 (presente il violinista Valentina Del Re e il poeta Er Pinto )

: Largo Argentina, dalle (presente il violinista e il poeta ) Milano : Piazza Mercanti 13/15, dalle 17:30 (presente il comico e presentatore Max Angioni )

: Piazza Mercanti 13/15, dalle (presente il comico e presentatore ) Padova : Prato della Valle, dalle 16:00

: Prato della Valle, dalle Catanzaro : Piazzetta della Libertà, dalle 15:00

: Piazzetta della Libertà, dalle Bari: Via Argiro, dalle 17:30

Un gesto simbolico, ma potente, per trasformare San Valentino in un giorno dedicato non solo all’amore romantico, ma anche alla pace e alla solidarietà globale.