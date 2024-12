Roma, Gianni Ippoliti aggredito in centro: “Episodio inspiegabile”

Una serata nel centro storico della Capitale si è trasformata in un incubo per Gianni Ippoliti, noto conduttore e autore televisivo, vittima di un episodio di violenza nella notte tra sabato e domenica.

L’aggressione si è verificata in via de’ Prefetti, nei pressi del Parlamento. Secondo le prime ricostruzioni, il diverbio avrebbe avuto origine da una questione legata alla viabilità, forse per un parcheggio.

Gianni Ippoliti, che si trovava nei pressi di un parcheggio dopo mezzanotte, è stato avvicinato da un furgone bianco guidato da un uomo ancora non identificato. Dopo uno scambio acceso di battute, il conducente ha colpito il conduttore al volto, facendolo cadere contro un’auto parcheggiata. Nonostante lo shock, Gianni Ippoliti è riuscito a raccogliere parte della targa del veicolo e a contattare i soccorsi. Gli agenti di polizia hanno avviato le indagini, esaminando le immagini delle telecamere presenti nell’area.

Il volto noto della tv è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Santo Spirito, dove ha ricevuto le prime cure. Per fortuna, le ferite riportate non sono gravi. «Non avrei mai immaginato di trovarmi in una situazione simile», ha confidato. «È stato un episodio surreale e inspiegabile». Le autorità stanno continuando a indagare per identificare l’aggressore.