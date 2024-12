Roma. Incidente stradale a Villa Gordiani: scontro tra un bus e un’auto, morto un 44enne

Nella notte tra il 29 e il 30 dicembre, Roma è stata di nuovo centro di un drammatico incidente stradale. Intorno alle ore 3 del mattino, in via Prenestina, all’altezza di via Olevano Romano, un bus della linea 170 e una Peugeot 207 sono rimasti coinvolti in uno scontro che ha avuto conseguenze fatali. Il sinistro si è verificato nella zona di Villa Gordiani, mentre entrambi i mezzi procedevano nella stessa direzione, verso le aree periferiche della Capitale.

Incidente a Villa Gordiani, Atac disposta a collaborare

Le cause del tamponamento sono ancora oggetto di indagine, ma secondo le prime ricostruzioni il bus Atac e la vettura si sarebbero urtati in circostanze non del tutto chiare. Il conducente della Peugeot 207, un uomo di 44 anni di nazionalità marocchina, è morto sul colpo. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, per lui non c’è stato nulla da fare. Il conducente dell’autobus, visibilmente sotto shock, è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale Vannini, dove è stato sottoposto a cure mediche e agli esami tossicologici di rito.

Entrambi i veicoli sono stati posti sotto sequestro dalla polizia locale, che sta lavorando per determinare con precisione la dinamica dello scontro. Gli agenti del IV Gruppo Tiburtino sono incaricati di raccogliere prove e testimonianze utili per chiarire i fatti. Al momento, non si esclude alcuna ipotesi, dall’errore umano a eventuali problemi tecnici dei mezzi coinvolti.

Atac, l’azienda di trasporti che gestisce la rete pubblica romana, ha rilasciato una nota ufficiale in cui esprime “il proprio cordoglio per il tragico evento”. L’azienda ha assicurato la piena collaborazione con le forze dell’ordine, sottolineando la volontà di fare chiarezza sull’accaduto.