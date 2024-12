Roma, i borseggiatori in metro si combattono… con un’app: successo per Pickpocket Alert

Conta già più di 3000 utenti, è intuitiva e in continuo aggiornamento. Ad oggi è attiva sulle linee A e B della metropolitana

Roma, una delle città più visitate al mondo, è spesso anche teatro di fenomeni spiacevoli come il borseggio sui mezzi pubblici, come purtroppo è noto. Dopo le ronde cittadine, arriva un’innovativa soluzione digitale per combattere i furti nella metropolitana: Pickpocket Alert, un’applicazione che sta rivoluzionando la sicurezza dei passeggeri.

Pickpocket Alert, superati i 3000 utenti

Disponibile gratuitamente per dispositivi Android e iOS, Pickpocket Alert si basa su un sistema di notifiche in tempo reale che permette agli utenti di segnalare la presenza di borseggiatori. Grazie a una mappa interattiva, ogni iscritto può visualizzare le aree a rischio e ricevere avvisi immediati, come: “Attenzione: un gruppo di borseggiatori è salito alla stazione Termini, utilizzano giacche per coprire le mani.”

Il sistema è intuitivo: chiunque noti movimenti sospetti può inviare una segnalazione visibile agli altri utenti, creando una rete di collaborazione per contrastare il problema. Le linee interessate al momento sono le più trafficate e problematiche della Capitale, la linea A e la linea B, ma il successo iniziale potrebbe presto estendere il servizio ad altre tratte.

L’app, attiva da poche settimane, ha già superato i 3.000 utenti registrati. Questo dimostra quanto sia sentito il problema dei borseggiatori nella Capitale. Gli avvisi inviati dagli utenti non solo forniscono dettagli preziosi, ma rendono più difficile per i ladri agire inosservati.

Necessario comunque mai abbassare la guardia

Messaggi come “Due donne stanno borseggiando sulla linea B, attenzione agli zaini” o “Segnalati tre sospetti a Barberini, state vigili” sono ormai all’ordine del giorno. In questo modo, Pickpocket Alert non solo previene i furti, ma contribuisce a ridurre il senso di insicurezza dei cittadini e dei turisti.

Pickpocket Alert si inserisce in un contesto in cui i cittadini cercano da tempo soluzioni per difendersi. Le ronde sui vagoni, iniziate negli ultimi anni, rappresentavano una risposta diretta ma meno organizzata al problema. L’app digitale, invece, offre uno strumento strutturato e accessibile, che permette a chiunque di partecipare al monitoraggio della sicurezza.

Tuttavia, la tecnologia non può fare tutto da sola. Gli esperti raccomandano di adottare alcune semplici misure preventive:

Tenere sempre borse e zaini davanti al corpo, soprattutto nelle ore di punta.

Evitare distrazioni con smartphone o altri dispositivi nei luoghi affollati.

Prestare attenzione a movimenti insoliti o a persone che si avvicinano troppo.

Segnalare sempre eventuali situazioni sospette, sia attraverso l’app che alle forze dell’ordine.