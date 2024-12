Roma, finita la riqualificazione dell’area sportiva del parco Meda

E’ solo una tappa del progetto di valorizzazione del parco: alla finestra una nuova area ludica per giochi e tempo libero

Roma continua il suo impegno per promuovere lo sport all’aperto e la vivibilità degli spazi pubblici. Nel quartiere Pietralata, nel Municipio IV, è stata completata la riqualificazione del playground polivalente per il basket e il calcio situato nel parco di via Filippo Meda. L’area sportiva, riaperta al pubblico, si presenta completamente rinnovata e arricchita da una nuova recinzione che ne migliora la sicurezza e la fruibilità.

Parco Meda, nuova area ludica in arrivo

La riqualificazione del playground non è un intervento isolato, ma si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione del parco. Questo spazio si unisce infatti a un’area fitness già realizzata, dotata di una struttura combinata per il calisthenics, cyclette, ellittica, panca inclinata e una pavimentazione antitrauma. Questi interventi mirano a creare un ambiente inclusivo e multifunzionale, adatto sia agli sportivi più esigenti che a chi desidera semplicemente trascorrere del tempo all’aria aperta.

La riqualificazione del parco non si ferma qui. È in fase di progettazione una nuova area ludica, che completerà l’offerta di spazi dedicati al gioco e al tempo libero, adatta ai cittadini di ogni fascia d’età, creando quindi nuovi luoghi di incontro e condivisione.

Il lavoro svolto a Pietralata è parte di un intervento più ampio coordinato dal Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale, che ha portato alla riqualificazione di 38 aree fitness distribuite nei vari quadranti della città. A rendere possibile questa trasformazione è stato uno stanziamento dedicato per la manutenzione, cui si aggiunge un appalto di ulteriori 2,3 milioni di euro per ampliare e migliorare gli interventi.

Gli altri lavori in corso

Attualmente, lavori analoghi sono in corso in diverse aree verdi della Capitale, tra cui:

Parco Afa2 di Tormarancia , in fase di realizzazione un’area fitness e due campetti polivalenti;

, in fase di realizzazione un’area fitness e due campetti polivalenti; Parco Nemorense , interessato dalla riqualificazione della pista ciclabile;

, interessato dalla riqualificazione della pista ciclabile; Parco Baden Powell, Parco Labia e Villa Lazzaroni, dove si stanno costruendo nuove aree fitness e playground polivalenti.

Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, ha commentato con entusiasmo il completamento di questi interventi: “Grazie al lavoro di progettazione e programmazione del Dipartimento Tutela Ambientale, siamo riusciti a restituire alla città 38 aree fitness completamente rinnovate. Questi spazi non sono solo un’opportunità per praticare sport all’aperto, ma contribuiscono a rendere i nostri parchi più accoglienti e attrattivi. Gli interventi in corso continueranno a migliorare la qualità della vita dei cittadini, favorendo uno stile di vita attivo e sostenibile.”