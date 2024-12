Roma, nuovo Open day CIE sabato 7 e domenica 8 dicembre

Carta d'Identità Elettronica, richiesta presso gli ex Pit

Tornano gli appuntamenti per richiedere la Carta d’Identità Elettronica nella Capitale: dalla mattinata di venerdì possibili le prenotazioni

Anche durante il fine settimana del 7 e 8 dicembre, Roma Capitale rinnova l’appuntamento con gli Open day dedicati alla Carta d’Identità Elettronica (CIE), offrendo ai cittadini la possibilità di accedere agli sportelli anagrafici in modalità straordinaria. Un’occasione utile per chi necessita di ottenere o rinnovare il documento, con uffici distribuiti in diversi Municipi e punti strategici della città.

Gli sportelli coinvolti nell’iniziativa garantiranno l’apertura straordinaria nelle seguenti giornate e sedi:

Sabato 7 dicembre – Apertura dei Municipi

Municipio V : sede di via di Torre Annunziata 1, dalle 8:30 alle 15:00.

: sede di via di Torre Annunziata 1, dalle 8:30 alle 15:00. Municipio VIII : sede di via Benedetto Croce 50, dalle 8:30 alle 15:30.

: sede di via Benedetto Croce 50, dalle 8:30 alle 15:30. Municipio X : sede di via Claudio 1, dalle 8:30 alle 14:30.

: sede di via Claudio 1, dalle 8:30 alle 14:30. Municipio XI: sede di via Portuense 579, dalle 8:00 alle 14:00.

Sabato 7 e Domenica 8 dicembre – Ex PIT e Punto Via Petroselli

Gli sportelli degli ex Punti Informativi Turistici (PIT) e di via Petroselli saranno operativi in queste fasce orarie:

Sabato 7 dicembre : dalle 8:30 alle 16:30;

: dalle 8:30 alle 16:30; Domenica 8 dicembre: dalle 8:30 alle 12:30. Le sedi coinvolte sono: Piazza delle Cinque Lune, Piazza Sonnino, Via Petroselli 52.

Il punto di piazza Santa Maria Maggiore rimarrà chiuso a causa dei danni provocati da un recente atto vandalico.

Per accedere al servizio, è obbligatorio prenotare un appuntamento tramite il portale Agenda CIE del Ministero dell’Interno. Le prenotazioni aprono venerdì 6 dicembre e saranno disponibili fino ad esaurimento posti.

Al momento dell’appuntamento, i cittadini dovranno presentarsi con:

La conferma della prenotazione.

Una fototessera recente.

Una carta di pagamento elettronico.

Il vecchio documento di identità.

L’amministrazione invita i cittadini a consultare regolarmente il portale ufficiale di Roma Capitale per gli aggiornamenti settimanali, nei giorni feriali, sulle sedi e gli orari degli Open day.