Roma-Feyenoord, no ai tifosi olandesi: in serata lo stop ai biglietti

La Roma di mister José Mourinho sfiderà gli olandesi del Feyenoord nella gara dei quarti di finale di ritorno di Europa League giovedì 20 aprile. In attesa dell’attesissima sfida, il tam tam di queste ore fa subodorare nell’aria la più che concreta possibilità di vietare ai tifosi olandesi la trasferta, con la determinazione che potrebbe arrivare già nelle prossime ore in serata.

Verso lo stop alla vendita dei tagliandi

Non una remota eventualità, quanto più una inesorabile determinazione. Per i tifosi del Feyenoord, squadra olandese che disputerà i quarti di finale di EL contro la Roma, quasi sicuramente verrà vietata la vendita dei biglietti per assistere al match. Come riportato dal Corriere dello Sport, la comunicazione potrebbe arrivare già in serata ed essere comunicata al club di Rotterdam.

Il confronto tra i tecnici del Viminale, nelle ultime ore, si è fatto più fitto così come si è fatta più marcata la linea del ministro dell’Interno Piantedosi, in qualità di autorità nazionale di pubblica sicurezza, di orientare la decisione verso un netto no. Il sindaco della capitale Roberto Gualtieri già poche ore dopo l’esito del sorteggio aveva comunicato la richiesta di impedire ai sostenitori del Feyenoord di recarsi allo stadio Olimpico per poter assistere alla partita. Con grande probabilità il provvedimento sarà firmato dal vicario della Prefettura di Roma.

Matteo Piantedosi

Tanti gli alberghi prenotati

Se la trasferta può essere impedita, il viaggio come “semplici turisti” no. Sono infatti già diverse le prenotazioni negli alberghi della capitale da parte dei tifosi del Feyenoord le quali, ovviamente, non possono essere vietate. In questo senso, memori anche di ciò che è successo a Napoli qualche settimana fa con gli ultras dell’Eintracht Francoforte, la Questura di Roma starebbe già lavorando ad un piano sicurezza rafforzato per la capitale.

I fatti del 2015

Gli hooligans del Feyenoord sono annoverati tra i più pericolosi in Europa e con una propensioni agli scontri e ai disordini al quanto elevata. Già nel 2015, infatti, nella capitale si registrarono gravissimi fatti proprio per mano dei tifosi olandesi che presero in ostaggio il centro di Roma, in particolare Piazza di Spagna, vandalizzando la Barcaccia del Bernini all’epoca da poco restaurata.

Non contenti, i disordini proseguirono anche nelle vie limitrofe a Piazza di Spagna, in particolare a via delle Milizie e a Villa Borghese. Gli ultras del Feyenoord lanciarono oggetti, bottiglie di vetro, petardi e fumogeni contro le forze dell’ordine schierate in tenuta antisommossa. I danni furono ingenti e le polemiche non tardarono ad arrivare.

