Zaccagni scocca la freccia decisiva, giallorossi battuti: Lazio 1-0 Roma

Difficile auspicare un esito migliore per la Lazio in un derby che metteva di fronte due compagini che versavano in uno stato completamente opposto. I biancocelesti, reduci dall’eliminazione europea con non pochi problemi di formazione, erano chiamati a una reazione decisa. La Roma, al contrario, poteva contare su una rosa sicuramente più ampia e comunque galvanizzata dal passaggio ai quarti in Europa League. I derby però si vincono con il cuore e con il supporto di un pubblico continuamente presente. Il derby di Roma è della Lazio per la seconda volta in questa stagione: non accadeva da undici anni.

Primo Tempo

La Lazio parte subito forte facendo capire le proprie intenzioni. I biancocelesti tessono bene le trame di gioco e mantengono il possesso palla quasi di continuo. Al minuto 8 Ibañez riceve un giusto cartellino giallo e al 20′ è Felipe Anderson a rendersi pericoloso con una grande azione in area, che però si spegne con un tiro debole e centrale. Zaccagni è una vera e propria spina nel fianco per la difesa giallorossa, così al 30′ scalda i motori lasciando partire un tiro molto pericoloso: Rui Patricio interviene bene e sventa il peggio. Dopo 2 minuti Roger Ibañez riceve il secondo giallo per una brutto fallo su Milinkovic Savic e la Roma rimane in dieci inevitabilmente. La prima frazione di gioco si chiude sullo 0-0, risultato che sta un po’ stretto ai padroni di casa.

Secondo Tempo

La seconda metà di gara comincia esattamente come è finita la prima. La Roma fatica a costruire un gioco pericoloso e la Lazio, al 53′, va vicina al gol grazie a una bordata di Luis Alberto dalla media distanza: Rui Patricio è ancora bravo a evitare il peggio. Nel giro di 4 minuti i biancocelesti creano altre tre occasioni da gol, finché al 65′ non si produce in un vero e proprio colpo da biliardo che batte Rui Patricio sul secondo palo. Al 67′ arriva la doccia fredda per la Lazio e per la Curva Nord, con la Roma che trova il pareggio grazie all’autorete di Nicolò Casale. Il VAR interviene prontamente per annullare il gol, viziato da un evidente fuorigioco. L’unica occasione pericolosa della Roma arriva al 77′, quando Spinazzola tenta il tiro senza però beffare un attento Provedel. Dopo 96 minuti di gioco il derby di Roma si chiude sull’1-0 per la Lazio.

Pagelle

Provedel 6,5

Quasi mai impegnato, ma su Spinazzola compie un grande intervento con la mano di richiamo

Marusic 7

Probabilmente il migliore in campo, o poco ci manca. Sempre attento in fase difensiva e inarrestabile nel gioco offensivo.

Romagnoli 6,5

Non fa toccare palla a Belotti prima, ad Abraham poi. Insieme a Casale si conferma la seconda miglior difesa della Serie A.

Casale 6,5

Come il suo compagno di reparto, il suo apporto è fondamentale. L’autogol, poi annullato, è stato solo frutto di una carambola sfortunata.

Hysaj 6,5

Il terzino, reduce da un infortunio, si è espresso in una prestazione magistrale. Insieme a Zaccagni ha fatto impazzire la fascia destra romanista.

Cataldi 6,5

Buona prestazione, cerca sempre il pallone e aiuta molto in zona difensiva.

Milinkovic Savic 5,5

Purtroppo è l’unico a non spiccare in un derby in cui ci si aspettava molto da lui.

Luis Alberto 7

Non segna ma è stato fondamentale. Sembra maturato rispetto all’anno scorso.

Pedro 6

Buona prestazione, ma le energie a un certo punto sono mancate.

Felipe Anderson 6,5

Il suo terzo nome è “Sacrificio”. In fase offensiva deve pungere di più, ma il centrocampo e la difesa hanno avuto un uomo in più.

Zaccagni 7,5

Milgiore in campo e come sempre è inarrestabile per tutte le difese. Il suo gol è una perla che corona una grande azione.

Cancellieri (81′) S.V.

Basic (88′) S.V.

© Riproduzione riservata