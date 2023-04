La Lazio non fa sconti a nessuno, 2-0 sul Monza: Milinkovic torna al gol

La ripresa dopo la sosta per le nazionali ha già regalato sorprese con la sconfitte dell’Inter nella sfida casalinga contro la Fiorentina. Questo ha indubbiamente aumentato la posta in gioco nella gara odierna tra Monza e Lazio, importante per entrambe le compagini e fondamentale per gli obiettivi stagionali. La Lazio era chiamata a dare seguito all’ottimo periodo conclusosi con la vittoria nel derby, mentre il Monza era alla ricerca dei 3 punti per blindare una salvezza ormai sempre più imminente.

Primo Tempo

Come di consueto il primo tempo ha attraversato una fase di studio, durata circa dieci minuti. Sarri ritrova Immobile ma preferisce farlo riposare in panchina, schierando il tridente Pedro-Zaccagni-Anderson. Dei tre è proprio lo spagnolo a sbloccare la partita dopo 13 minuti, sfruttando al meglio un cross basso di Mattia Zaccagni. Il Monza non si destabilizza dopo lo svantaggio e tenta continuamente di riagguantare il pareggio, al quale va molto vicino grazie all’incornata di Petagna. Provedel compie un miracolo e al 33′ salva il risultato spedendo la palla in calcio d’angolo. Interessante lo spunto di Pedro poco prima del finale, che serve Luis Albert al limite dell’area. Il 10 biancoceleste spreca lasciando partire un tiro debole che si spegne alla sinistra di Di Gregorio. La prima metà di gara si chiude sullo 0-1 in favore dei capitolini.

Secondo Tempo

La seconda frazione di gioco parte con un Monza molto aggressivo e che raccoglie ben 3 cartellini gialli nel giro di dieci minuti. La Lazio rimane concentrata e, contrariamente ad altre esperienze, controlla il gioco con una certa lucidità. Proprio a causa del gioco falloso, il Monza regala una punizione alla Lazio intorno al 55′. Milinkovic Savic si avvicina al pallone e calcia superando la barriera e infilando Di Gregorio. I biancocelesti raggiungono un raddoppio fondamentale. Il Monza cerca invano di raggiungere quantomeno il raddoppio, ma gli attacchi si rivelano sterili e i biancocelesti sono bravi a gestire la palla senza perdere la concentrazione. La partita termina dopo 94 minuti e la Lazio torna a casa con i 3 punti.

Pagelle

Provedel – 7

Salva il risultato con due parate decisive.

Lazzari – 6,5

Si comporta bene, anche se non incide molto in fase conclusiva e sbagliando qualche cross.

Casale – 6,5

Insieme a Romagnoli tiene la difesa senza subire gol per la sesta volta consecutiva.

Romagnoli – 6,5

Insieme al compagno di reparto rende la Lazio insuperabile. Raggiunto il sedicesimo clean sheet stagionale come seconda miglior difesa della Serie A

Hysaj – 6,5

Come detto da Sarri è uno dei migliori negli ultimi due mesi. Ordinato e puntuale.

Cataldi – 6,5

Funge bene da raccordo tra centrocampo e difesa. Bene nella fase di costruzione.

Luis Alberto – 6

Sembra cresciuto in fase di interdizione, anche se questo inficia un po’ sulla fase offensiva.

Milinkovic Savic – 7

Finalmente ritrova il gol su una grande punizione. Per il resto svolge un buon lavoro e molto più lucido del solito.

Zaccagni – 7

Fa l’assist per Pedro e come sempre mette in difficoltà la difesa avversaria. Contribuisce a far ammonire 3 giocatori del Monza.

Felipe Anderson – 6,5

E’ un po’ più spento rispetto al solito, ma si sacrifica sempre per aiutare la difesa.

Pedro – 7

Segna un gol da vero rapace d’area e dà la spinta giusta a tutto il gruppo.

© Riproduzione riservata