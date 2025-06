Roma. Festival del Cinema, è ufficiale: Paola Cortellesi è sarà la presidente di giuria

L’ufficializzazione è arrivata dal Presidente della Fondazione Cinema per Roma: la scelta è ricaduta sull’attrice per il suo equilibrio tra sensibilità autoriale e comprensione del pubblico

L’annuncio è arrivato oggi da Via di Villa Ruffo, sede della Fondazione Cinema per Roma: Paola Cortellesi, attrice, autrice e regista fra le più lucide e amate del panorama italiano, sarà la presidente della giuria del Concorso Progressive Cinema della ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma. Una nomina che ha il sapore della coerenza artistica e del riconoscimento profondo, che guarda tanto alla sostanza del percorso cinematografico di Cortellesi quanto all’impatto culturale del suo lavoro più recente.

Paola Cortellesi presidente di giuria alla Festa del Cinema, ecco perchè

Il suo debutto alla regia con C’è ancora domani ha attraversato platee, dibattiti, premi e generazioni, riscrivendo – per molti versi – il modo di intendere il successo popolare nel cinema italiano. Il film ha emozionato, ma anche sollevato interrogativi e riaperto dialoghi mai del tutto chiusi: sul ruolo delle donne, sulla memoria, sulla possibilità di una narrazione femminile che sia al contempo politica, poetica e intergenerazionale.

La Cortellesi ha vissuto la Festa del Cinema come protagonista in diverse vesti: interprete, regista, e ora presidente di giuria. Il suo non è un ruolo calato dall’alto, ma il risultato naturale di un cammino iniziato con una comicità sofisticata e popolare al tempo stesso, passata per la scrittura televisiva, teatrale, e giunta al linguaggio filmico con un’autorevolezza sorprendente, ma non improvvisa.

La nomina è stata fortemente voluta dalla Direttrice Artistica Paola Malanga e ufficializzata dal Presidente della Fondazione Cinema per Roma, Salvatore Nastasi; l’attrice rappresenta un punto di equilibrio tra sensibilità autoriale e comprensione profonda del pubblico, due tratti che il Concorso Progressive Cinema cerca da anni di valorizzare. La sua presidenza è dunque un gesto profondamente simbolico per un’edizione – la ventesima – che vuole mescolare tradizione e rinnovamento.

A sottolineare il valore dell’annuncio è stato anche il Sindaco Roberto Gualtieri, che ha parlato di «gioia» e di un rapporto speciale tra la Cortellesi e Roma, città alla quale l’artista continua a dichiarare amore con gesti concreti e simbolici. Un amore che la Capitale ricambia, come dimostra la recente assegnazione della Lupa Capitolina (a gennaio, ndr). La scelta di affidarle la presidenza della giuria, ha aggiunto il Sindaco, rafforza l’identità della Festa come evento di punta del calendario culturale romano.