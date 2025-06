Roma, estate di lavori sulla Metro C: il cronoprogramma aggiornato

Chi viaggia lungo la linea C della metropolitana di Roma si prepara ad affrontare un’estate di cambiamenti. Le interruzioni del servizio, previste in modo cadenzato da giugno a settembre, rappresentano un passo necessario per il completamento dell’estensione verso il centro storico, ma si traducono anche in una sfida quotidiana per migliaia di pendolari e residenti di quartieri come Centocelle, Alessandrino, Torre Spaccata e Giardinetti.

Lavori sulla Metro C, il programma di giugno e luglio

Dietro questi stop risiede l’avanzamento dei lavori per la tratta San Giovanni–Fori Imperiali–Colosseo, centro del futuro interscambio con la linea B e snodo fondamentale per l’intera mobilità urbana capitolina.

Oggi, 23 giugno, e mercoledì, la circolazione sulla linea sarà regolare, ma si tratta di una breve tregua. Da giovedì 6 giugno al 4 luglio, la metro C chiuderà ogni sera intorno alle 21: le ultime corse partiranno alle 20:30 da Pantano e alle 21 da San Giovanni. Dopo quest’orario, entreranno in funzione le navette sostitutive MC (San Giovanni–Pantano) e MC3 (San Giovanni–Parco di Centocelle), come già accaduto in precedenti fasi dei lavori.

Nei giorni 5 e 6 luglio, è prevista una nuova chiusura completa per 48 ore. Sarà un fine settimana complicato per chi deve attraversare Roma Est, ma utile ai tecnici per intervenire su punti critici del tracciato, in vista della futura apertura del tratto San Giovanni–Porta Metronia.

Dal 7 al 20 luglio si tornerà al regime delle limitazioni serali, con il servizio attivo solo fino alle 21. Ma la vera cesura arriverà dal 21 al 27 luglio, quando l’intera linea sarà sospesa, giorno e notte. Una misura eccezionale, ma necessaria per operazioni complesse sui binari, sui sistemi di segnalamento e sull’integrazione tecnologica con la linea B.

Lavori sulla Metro C, la situazione ad agosto e settembre

Poi, una nuova finestra di normalità: dal 28 luglio al 4 agosto, la metro tornerà a circolare fino alle 23.30 nei feriali e all’1.30 nei weekend.

A ruota seguirà un nuovo spezzatino di chiusure:

5, 6, 7 agosto: di nuovo limitazioni serali alle 21;

8–10 agosto: servizio regolare;

11–14 agosto: di nuovo stop alle 21;

15–24 agosto: regolarità completa;

25–29 agosto: ancora limitazioni serali;

30 e 31 agosto: chiusura totale del servizio.

A settembre, inoltre, si riprenderà con modalità simili: servizio regolare tra il 1° e il 7 settembre, poi una nuova chiusura per un’intera settimana, dall’8 al 14. Il servizio tornerà attivo dal 15 al 19, ma sarà di nuovo sospeso nel fine settimana del 20 e 21 settembre. Dal 22 settembre, secondo quanto annunciato, la linea C tornerà operativa con il consueto orario esteso.