Roma: ecco le star internazionali del Cinema e della Cultura che si trasferiscono nella Capitale

Roma, con il suo fascino senza tempo, continua ad attrarre artisti e intellettuali di fama mondiale che scelgono di vivere nella Città Eterna. L’ultimo a unirsi a questa schiera è Jonathan Safran Foer, celebre autore di “Ogni cosa è illuminata”, “Molto forte, incredibilmente vicino” ed “Eccomi”.

Vengo a vivere a Roma

In una recente intervista al nuovo mensile maschile di ‘Repubblica’, ‘U’, Foer ha annunciato il suo trasferimento a Roma con la figlia Alba, di un anno e mezzo, e la sua compagna Greta, descrivendo la città come un luogo cosmopolita e intimo, caotico e umano, perfetto per la loro nuova vita.

Foer non è certo il primo a scegliere Roma come sua dimora. Una delle personalità più riconoscibili che si possono incontrare per le strade della capitale è l’attore Willem Dafoe, cittadino italiano dal 2018. Dafoe, che vive all’Esquilino, ha anche una fattoria in campagna. Quest’anno è stato tra i protagonisti di “Povere Creature”, interpretando lo scienziato pazzo che crea il personaggio di Bella, ruolo che ha valso l’Oscar a Emma Stone. Dafoe ha inoltre recitato in italiano nel film “Finalmente l’Alba” di Saverio Costanzo.

Un altro nome noto che ha scelto l’Esquilino come residenza è il regista Abel Ferrara. Amico di lunga data di Dafoe, Ferrara ha dedicato un film a Piazza Vittorio e ha lavorato con Dafoe in sette film, inclusa la pellicola su Pasolini. La loro ottava collaborazione vedrà coinvolta anche Asia Argento, che considera Ferrara il suo maestro.

Matt Dillon, famoso per i suoi ruoli in “In & Out” e “Tutti pazzi per Mary”, ha trovato in Roma una seconda casa grazie alla sua relazione con Roberta Mastromichele, attrice e coreografa romana. Dillon è spesso fotografato nelle trattorie e pizzerie della città e partecipa attivamente a festival e rassegne cinematografiche.

Anche scrittori e scrittrici

Tra le scrittrici di fama internazionale, Jhumpa Lahiri ha fatto di Roma la sua casa dal 2011. Autrice di “Il destino nel nome”, Lahiri vive nella capitale con il marito Alberto Vourvoulias-Bush e i loro due figli. Parla e scrive perfettamente in italiano, pubblicando e traducendo opere direttamente nella lingua del suo paese adottivo.

Anche lo scrittore Matt Baglio trascorre buona parte dell’anno a Roma. Conosciuto per aver scritto la storia che ha ispirato il film “Argo” e il libro “Il Rito”, da cui è stato tratto il film omonimo con Anthony Hopkins, Baglio continua a lavorare a nuovi romanzi e graphic novel nella Città Eterna.

Hanif Kureishi, sebbene arrivato a Roma per una vacanza, è rimasto nella capitale dopo un malore che lo ha colpito alla fine del 2022. Da allora, Kureishi ha condiviso la sua esperienza attraverso un diario scritto con l’aiuto del figlio, raccontando la vita in ospedale e i suoi progressi.

Negli anni, si è parlato anche di altre celebrità attratte dai dintorni di Roma. Tra questi, Orlando Bloom avrebbe acquistato un podere alla Giustiniana, Will Smith una proprietà a Sermoneta, e il regista JJ Abrams sarebbe interessato alla zona di Sabaudia. Sebbene questi progetti non si siano concretizzati, hanno contribuito a mantenere alta l’attenzione internazionale sulla capitale.

Tante le personalità che hanno preso casa in Italia

Nel panorama delle celebrità che possiedono residenze in Italia, si ricordano George Clooney, Richard Branson, Matthew Bellamy e Robert Pattinson sul Lago di Como, Francis Ford Coppola e Helen Mirren in Puglia, Sting nel Chianti, Alfonso Cuaron in Versilia, Elton John a Venezia e Colin Firth in Umbria. La proprietà di Angelina Jolie e Brad Pitt in Valpolicella è stata invece venduta a causa del loro divorzio.

Roma, con la sua storia millenaria e il suo vibrante tessuto culturale, continua a essere un rifugio irresistibile per artisti e intellettuali di tutto il mondo, confermandosi come un centro cosmopolita e accogliente dove il passato e il presente si incontrano armoniosamente.