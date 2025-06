ROMA È INVASA – Scatta l’allarme blatte volanti grandi come topi: si infilano nei vestiti stesi | Il semplice repellente non funziona

Purtroppo la capitale italiana deve fare i conti con una triste realtà. La colpa è la temperatura che da qualche giorno sta creando una serie di disagi.

In questo periodo dell’anno Roma è visitata ancora di più per via dell’arrivo dell’estate. Non a caso per strada è possibile imbattersi in persone provenienti da ogni angolo del mondo punto per questo motivo possiamo parlare di una città multietnica.

Tuttavia per strada da qualche giorno è possibile fare anche un altro tipo di incontro, decisamente spaventoso per qualcuno. A tal proposito sul sito romatoday.it è stata riportata una notizia che sicuramente non piacerà a coloro che tremano nel dover fare i conti con categorie specifiche di insetti.

In questo caso stiamo parlando delle blatte volanti, il timore principale di molte persone. Da Ostia a Monte Mario c’è questa possibilità e la paura ti accomuna tutti e ritrovarli all’interno delle proprie case.

In alcune zone sono state individuate nel garage e nelle cantine condominiali, probabilmente per sfuggire al torrido caldo. Addirittura c’è chi li ha visti sui marciapiedi e anche sulle pareti delle strutture edilizie.

Blatte volanti, ecco tutto quello che devi sapere

Coloro che vivono nei piani più bassi dei palazzi possono ritrovarselo in casa e questo non è di certo confortante. Ma qual è la blatta che è più frequente incontrare? Gli esperti parlano della Periplaneta americano, appartenente alla famiglia delle Blattidae. Proviene dall’Africa settentrionale e privilegia luoghi dove è possibile trovare del cibo.

Queste blatte sono in grado di volare e vivono in ambienti condivisi con l’uomo. Preferiscono contesti umidi senza luce, dunque tendono a stare nelle fognature e nei locali seminterrati. Lo zoologo Antonio Pizzuti Piccoli ha riferito che in Europa sono presenti dal 1600, dunque non si tratta di una specie recente. Ma cosa bisogna fare per tenerle più lontano possibile dalla propria abitazione? Andiamo subito a scoprirlo.

Devi agire in questo modo se ci sono le blatte in casa

Prima di tutto in casa è importante avere il cibo in contenitori chiusi o all’interno di spazi ermetici. Infatti riescono a passare facilmente all’interno di piccole fessure o spazi piccolissimi. In casa non ci deve essere la spazzatura, si devono ridurre le perdite idriche per evitare l’avanzare dell’umidità.

Nel momento in cui ci si imbatte nelle blatte sono le mura domestiche bisognerà contattare prontamente le ditte specializzate nella disinfestazione. In questo periodo dell’anno il rischio è elevato, ma l’importante è non farsi prendere dal panico. Del resto sono insetti dalle dimensioni ridottissime, quindi dovrebbero tenere loro noi e non viceversa.