LIDL BOMBA ESTIVA – Con 12,99€ ti rifai l’armadio per le vacanze: 3 modelli da comprare subito prima che finiscano | Sembrano alta moda

La Lidl non smette mai di stupirti! Stavolta ha lanciato un prezzo pazzesco e non riguarda il reparto alimentare. Rifarai l’armadio da cima a fondo.

Tutti sono concordi nel dire che i punti vendita della Lidl siano sempre affollati proprio perché sugli scaffali si trovano prodotti di prima qualità a prezzi super convenienti. Infatti a fine serata bisogna rifare il rifornimento in ogni singolo reparto alimentare e non.

Non tutti sanno che la Lidl fu fondata nel 1973 in Germania da Dieter Schwarz, ma ebbe un notevole successo grazie al figlio che si orientò nel settore del discount. Da allora la Lidl ha accumulato una serie di successi come il fatturato raggiunto nel 2022 di 114,8 miliardi di euro.

Un dato che parla da solo, ma c’è da dire che gli altri vertici stupiscono i clienti lanciando delle proposte sensazionali. In questo caso non si tratta di nulla da poter essere servito a tavola.

Secondo quanto riportato sul sito rovato.org pare che sia possibile rifare il guardaroba per l’estate presso un punto vendita della Lidl. Il bello della faccenda è che spenderai pochissimo portando a casa qualcosa che farà la sua figura agli occhi degli altri. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

La Lidl lascia tutti a bocca aperta proponendo dei prezzi assurdi

E’ ben risaputo che sugli scaffali non trovi solo prodotti alimentari di prima qualità, ma anche altro in questo caso l’attenzione si focalizza sull’abbigliamento femminile. Infatti le donne stanno impazzendo per il mono in lino Esmara. Ma di cosa si tratta? Non è altro che una sorta di vestito elegante corto in lino ed è disponibile in due varianti.

Da un lato c’è quello rosa mentre dall’altro un multicolor vivace. In entrambi i casi c’è un’apertura posteriore con chiusura a bottone, tasche laterali e una vita elastica. Perfetto per chi punta su un outfit casual, presso la Lidl sono disponibili le taglie che vanno dalla 38 alla 46 e ogni pezzo costa 12,99 euro!

Ecco cosa portare in vacanza nella propria valigia

Tra l’altro c’è un’altra proposta che potrebbe interessare coloro che vogliono riempire la valigia di indumenti freschi e comodi. In questo caso c’è il mono incrociato Esmara di Lidl con scollatura a V, due spallini regolabili, una vita elastica, tasche laterali e un bottone decorativo. Le taglie sono le stesse che si trovano sugli scaffali, in questo caso il mono è disponibile solo in color caqui sempre allo stesso prezzo.

E’ infine al prezzo di 6,99 euro c’è il mono corto Oeco-Tex Standard 100 con scollatura rotonda e spalline larghe. È disponibile in nero e marrone e le taglie vanno dalla XS alla L. Da premettere che si possono acquistare anche sul sito ufficiale della Lidl e la consegna è prevista in tempi brevi.