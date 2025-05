Roma, due roghi nella notte: non esclusa l’ipotesi di dolo. In corso accertamenti

È accaduto tutto in pochi minuti, nel cuore della notte. Erano circa le 4.30 quando un incendio è divampato all’interno di uno stabilimento balneare sulla via Litoranea, a Ostia. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti e i custodi notturni della zona, che hanno notato del fumo uscire dalla parte posteriore della struttura, dove si trova la cucina.

Incendio a Ostia, decisivo l’intervento dei Vigili del Fuoco

L’intervento dei vigili del fuoco è stato immediato. Le squadre hanno impiegato poco tempo a domare le fiamme, circoscrivendo il rogo prima che potesse espandersi all’intero stabilimento. Nonostante il tempestivo spegnimento, i danni non sono trascurabili. Le fiamme hanno aggredito principalmente l’area cucina, compromettendo impianti e attrezzature. Tuttavia, secondo quanto riferito dai tecnici intervenuti sul posto, l’agibilità della struttura non risulta compromessa.

L’ipotesi più accreditata al momento è quella di un corto circuito o di un’altra causa accidentale, ma non si esclude nulla. I carabinieri della compagnia di Ostia Antica stanno analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona, nel tentativo di escludere qualsiasi matrice dolosa.

A rendere l’episodio ancora più delicato è la memoria recente di altri roghi, sempre nel quadrante litoraneo della capitale. A fine marzo, infatti, diversi stabilimenti balneari di Ostia erano stati bersaglio di incendi dolosi, poi ricondotti a un piromane senza fissa dimora, fermato poco dopo dalla polizia. Il sospetto, inevitabilmente, riaffiora tra gli inquirenti, che stanno cercando punti di contatto tra i due scenari. Per ora, però, le caratteristiche dell’incendio sembrano allontanare l’ipotesi di una mano criminale.

Roma, un altro incendio nella notte: auto in fiamme

Non è stato l’unico rogo della notte romana. Intorno alle 2, due ore e mezza prima del caso di Ostia, un’altra chiamata ai vigili del fuoco ha mobilitato le squadre operative nella zona Nomentano, precisamente tra via Cagli e via Corinaldo. Qui, ad andare in fiamme è stata un’auto parcheggiata lungo la strada. Le fiamme, oltre a distruggere completamente il veicolo, hanno danneggiato anche la facciata di una palazzina adiacente.

Anche in questo caso, le cause sono ancora da chiarire. L’auto non risultava rubata né sottoposta a segnalazioni particolari, e non si registrano precedenti incendiari nelle immediate vicinanze. Gli accertamenti sono in corso.