Roma, domenica 11 maggio il Bioparco si schiererà contro la crisi della biodiversità

Il movimento è internazionale ed è chiamato “Reverse the Red”: tante attività per grandi e piccoli lungo tutta la giornata

Ci sono giorni in cui un parco zoologico si trasforma in qualcosa di più di un luogo d’osservazione. Accade quando l’incontro con gli animali non è solo esperienza, ma conoscenza. Domenica 11 maggio, il Bioparco di Roma accenderà i riflettori su un tema tanto urgente quanto spesso trascurato: la crisi globale della biodiversità. Lo farà aderendo, insieme ad altre strutture italiane dell’UIZA (Unione Italiana Zoo e Acquari), al movimento internazionale “Reverse the Red”, letteralmente “Invertire il Rosso”, un’iniziativa che punta a cambiare il destino delle specie inserite nella Lista Rossa dell’IUCN, l’Unione Mondiale per la Conservazione della Natura.

“Reverse the Red”, il programma

Dalle 11.30 alle 17.30, il Giardino Zoologico della Capitale ospiterà attività pensate per grandi e piccoli, con un unico obiettivo: rendere tangibile l’impegno quotidiano dei giardini zoologici nella tutela delle specie a rischio. Lo farà in modo originale, mescolando didattica, teatro e visita guidata, ma soprattutto attraverso la narrazione di storie vere. Perché dietro ogni sigla, dietro ogni codice della Lista Rossa, c’è una specie, e dietro ogni specie un percorso, spesso accidentato, verso la sopravvivenza.

Alla postazione “Le storie di successo possono diventare di più”, operatori e attori didattici racconteranno le vicende di animali scampati all’estinzione, come le tartarughe marine, gli orici dalle corna a sciabola o i bisonti europei, una volta ridotti a poche decine di esemplari. Racconti che non indulgono in sentimentalismi, ma mostrano il lavoro scientifico, logistico ed etico che sta dietro ogni reintroduzione in natura.

Alle 14.30 e alle 16, nella sala degli elefanti, andrà in scena lo spettacolo “10 storie di successo”: una pièce teatrale dinamica e coinvolgente, in cui tritoni, testuggini, grifoni e altri protagonisti del regno animale racconteranno in prima persona (e con un pizzico d’ironia) come siano riusciti, grazie anche all’intervento dell’uomo, a non scomparire per sempre. Il format, pensato per un pubblico familiare, unisce l’intrattenimento all’approfondimento scientifico e invita a riflettere sul ruolo che ognuno di noi può avere nella conservazione.

Tra le attività più attese, le visite guidate “Invertiamo il rosso” saranno l’occasione per vedere da vicino specie a rischio come il rinoceronte bianco, l’elefante asiatico, la tigre di Sumatra e il leone asiatico. Accompagnati da un naturalista esperto, i visitatori potranno approfondire le cause che minacciano la sopravvivenza di questi animali – dalla deforestazione al bracconaggio, dalla crisi climatica al commercio illegale – e capire cosa fa un moderno giardino zoologico per contribuire alla loro protezione.