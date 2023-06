Roma, boom di multe nel 2022: 133 milioni incassati, +37% a livello nazionale

Il Codacons ha fornito i dati relativi agli incassi delle multe stradali nel 2022. La città di Milano conquista il gradino più alto del podio quanto a proventi da infrazioni stradali, con i suoi 151,5 milioni di incassi, mentre Roma risulta essere la seconda città d’Italia. A livello nazionale, nello scorso anno, gli introiti provenienti dalle sanzioni stradali sono aumentati del 37% raggiungendo i 547 milioni di euro.

A Roma aumento del 41,3% rispetto al 2021

Se Milano guida questa particolare classifica, Roma insegue a poca distanza. La Capitale, infatti, nel 2022 ha fatto registrare un aumento del 41,3% rispetto al 2021 con 133 milioni di euro incassati dalle multe. Due anni fa il capoluogo laziale aveva introitato dalle infrazioni stradali 94,1 milioni di euro.

Per quanto riguarda le altre città italiane Firenze si posiziona al terzo posto, anche se staccata di molto, con 46 milioni incassati. Bologna è quarta grazie ai suoi 43 milioni di euro mentre Torino è quinta con 40 milioni di euro.

Le ragioni dell’incremento

Tanti sono stati i fattori che hanno portato a questo incremento rispetto al 2021, ma i principali sono due. Da un lato si conta la netta ripresa, dopo lo stop forzato dato dal lockdown, della circolazione delle autovetture e dall’altro l’incidenza corposa dell’utilizzo degli autovelox.

In tal senso il presidente del Codacons Carlo Rienzi si è così pronunciato: “Gli autovelox sono spesso piazzati sulle strade in modo scorretto, al solo scopo di far cassa e utilizzare gli automobilisti italiani come veri e propri bancomat. Proprio per aiutare i cittadini italiani a contestare le multe ingiuste, abbiamo organizzato per il prossimo 12 giugno un webinar dove legali ed esperti del settore forniranno informazioni agli automobilisti sanzionati”.

