Ancora violenza sulle donne: stringe la moglie al collo con la cinghia davanti ai figli

Non sembra conoscere fine il tragico fenomeno della violenza sulle donne. L’ultimo episodio, che si è verificato in provincia di Milano, ha portato all’arresto di un uomo di 28 anni originario del Salvador. L’aggressione si è consumata davanti ai figli.

L’aggressione

Un uomo originario del Salvador di 28 anni a Rho, in provincia di Milano, ha fatto violenza sulla compagna percuotendola e stringendole la cinghia della borsa attorno al collo. L’aggressione è avvenuta alla presenza dei tre figli che, vista la situazione, hanno cominciato a urlare per richiamare aiuto.

Una volta giunti sul posto, i carabinieri hanno bloccato l’uomo e lo hanno arrestato in flagranza di reato per lesioni personali aggravate contro la moglie. La vittima, invece, è stata condotta presso l’ospedale di Rho dove è stata medicata e giudicata guaribile in 7 giorni.

Un fenomeno dilagante

Quello della violenza sulle donne è un fenomeno sempre più dilagante e con numeri sempre più allarmanti. Come segnala il report del Viminale, in Italia, dal 1 gennaio al 28 maggio 2023, gli omicidi sono stati 129 e le vittime donne sono 45. Di queste, inoltre, 37 sono state uccise in ambito familiare.

I numeri sono impietosi e parlando di un fenomeno che non accenna a diminuire o, se lo fa, è di portata ancora troppo ridotta. Soltanto nel 2023, infatti, le donne uccise per mano del partner sono 22.

