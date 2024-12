Roma BATTE Amazon | In queste date aprirà il negozio più grande d’Italia: troverai regali per amici e parenti, il Black Friday è sempre valido

A breve sarà aperto uno dei negozi più grandi in assoluto e qui sarà possibile fare acquisti in vista del Natale. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

In questi giorni sta riscuotendo un enorme successo l’evento del Black Friday che permette alle persone di acquistare dei prodotti di ultima generazione a prezzi stracciati. L’evento è stato festeggiato inizialmente negli Stati Uniti d’America qualche giorno dopo la Festa del Ringraziamento.

Con il passare del tempo tante sono state le aziende che hanno aderito a questa iniziativa proponendo dei prezzi inimmaginabili. In questo modo è possibile anticiparsi nel fare gli acquisti natalizi e mettere sotto l’albero dei regali favolosi.

In realtà nel momento in cui terminerà questo periodo i prezzi torneranno ad essere quelli di prima, ma non sarà così per tutti. Infatti a breve nella capitale italiana sarà aperto uno dei negozi più grandi in assoluto.

Andando nello specifico, sarà aperto al pubblico in determinate giornate di dicembre in una zona nota a chi vive a Roma. Al negozio potranno accedere grandi e piccini per ammirare ciò che verrà proposto. Ecco tutti i dettagli.

Prossima e imminente apertura di un negozio a Roma

Secondo quanto riportato sul sito romatoday.it si tratta di evento e si terrà dal 7 al 22 dicembre 2024 dalle 10:00 alle 20:00 nell’Ex Deposito Atac – San Paolo District, in Via Alessandro Severo 48. Il tutto è stato organizzato da Vintage Market Roma e stavolta è stata pensata questa nuova location per la quarta edizione.

È la Giftland- La città del regalo, ovvero il più grande Market di Natale al coperto, che sarà aperto nelle seguenti giornate: 7, 8, 14, 15, 21 e 22 dicembre. E’ un’area di 6.000 metri quadrati con 200 espositori di artigianato, ceramica, vinili, giochi per bambini, panettoni e dolci natalizi e outfit vintage…e non solo.

Ulteriori informazioni utili

L’area sarà addobbata in tema natalizio e ci saranno tante occasioni da cogliere al volo per fare dei regali di qualità a poco prezzo. Sarà possibile anche assistere a degli spettacoli live con l’esibizione di alcune band musicali e, ovviamente, non mancherà all’appello Babbo Natale che girerà tra la gente regalando palloncini ai bambini.

Ci saranno anche dei laboratori gratuiti dove si potrà partecipare per realizzare tanti manufatti dediti proprio al Natale. Ci saranno anche degli spettacoli di bolle di sapone giganti e sarà disponibile il servizio fotografico con Babbo Natale. L’ingresso è ad offerta libera ed è un evento a cui possono accedere anche i nostri amici a quattro zampe. Per maggiori informazioni basta andare sul sito vintagemarketroma.it o nella pagina Instagram.