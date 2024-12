Traffico Roma, hai circolato con la tua auto in questi giorni? Ti becchi la MULTA e la paghi subito | Controlla se la tua vettura rientra tra queste

A Roma sta andando tutto male con questo nuovo provvedimento: sei multato se fai questa cosa. Scopri come evitarlo.

Traffico, clacson e smog: un classico delle nostre città. Milano, Roma, Napoli, Torino… ogni metropoli italiana ha il suo fascino, ma anche il suo groviglio di auto e scooter. Basta guardare la tangenziale est di Milano o il grande raccordo anulare di Roma nelle ore di punta: veri e propri parcheggi a cielo aperto.

A Napoli, poi, non c’è bisogno nemmeno delle ore di punta: il traffico è quasi un’istituzione, con auto che si incastrano come pezzi di un puzzle impossibile. Insomma, se ti serve un ripasso su come si fa lo slalom, basta mettersi al volante in qualsiasi grande città italiana.

Certo, gli urbanisti provano a migliorare la situazione con nuove ZTL, piste ciclabili e zone pedonali, ma il risultato spesso è una città divisa tra chi cerca di guadagnare tempo e chi, invece, cerca semplicemente di attraversare la strada senza rischiare la vita.

I pedoni sempre attenti

In molte città, il semaforo verde per chi cammina è una conquista, non un diritto. E quando finalmente hai il coraggio di mettere piede sulle strisce pedonali, scopri che alcuni automobilisti sembrano considerarti un ostacolo da evitare all’ultimo secondo. Però, attenzione, c’è anche una faccia opposta della medaglia.

Nel nord Italia, per esempio, i pedoni sono quasi dei VIP. Attraversi la strada e, anche se non sei esattamente sulle strisce, gli automobilisti si fermano con una calma invidiabile. Da Bolzano a Trieste, sembra quasi di vivere in un universo parallelo, dove chi cammina ha il potere di fermare il traffico con un semplice passo.

La multa che hai preso forse rientrano tra queste

Parlando di traffico, Roma ha provato a darsi una regolata il primo novembre, con la prima delle cinque “domeniche ecologiche”. Un nome poetico per dire che la fascia verde, dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 17:30 alle 20:30, è diventata off-limits per la maggior parte delle auto. In pratica, un blocco per i veicoli a motore endotermico, con alcune eccezioni per auto ibride, elettriche e pochi fortunati veicoli di servizio.

Ma quanto hanno rispettato il divieto i romani? Non moltissimo, a giudicare dai numeri. Solo nella fascia oraria mattutina, le pattuglie hanno effettuato 999 controlli, scovando ben 134 furbetti del volante. Se non possiedi auto a benzina Euro 6, auto elettriche o ibride, veicoli a Gpl o a metano o appartenenti alla classe ambientale da Euro 3 in su, potresti aver preso una multa salatissima a Roma. Lo ha comunicato RomaToday.