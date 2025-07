Roma, arriva la creatività della sesta edizione del Roma Buskers Festival: ecco quando

Musica, performance e creatività si incontrano sul litorale romano per la sesta edizione del Roma Buskers Festival, in programma dal 4 al 6 luglio 2025 presso il Porto Turistico di Roma. Un appuntamento ormai atteso che trasformerà Ostia in un grande teatro all’aperto, affacciato sul mare, dove oltre 30 artisti internazionali porteranno il loro talento tra musica, giocoleria, mimo, danza e poesia.

Roma Buskers Festival, l’evento è gratuito

L’evento è stato presentato ufficialmente questa mattina nella Sala delle Bandiere del Campidoglio, alla presenza dell’Assessore Alessandro Onorato, del direttore del Festival Andrea Cicini, di Alessandro Mei, direttore del Porto Turistico, Valentina Prodon, Assessora del Municipio X, Valeria Strappini di Confcommercio, e Vincenzo Giojelli, presidente del Comitato di Quartiere Lido Centro. Presenti anche alcuni artisti coinvolti nella kermesse.

Gianni Maritati, giornalista RAI, ha sottolineato il valore simbolico del festival, definendolo “uno sguardo sull’infinito”, specchio del mare e metafora della libertà e dell’incontro tra le persone. Non a caso il Roma Buskers Festival è nato nel 2020, come risposta culturale e umana alla distanza della pandemia.

“Per tre giorni – ha spiegato l’Assessore Onorato – Ostia sarà capitale della street art internazionale. Questo festival è un messaggio di accessibilità, cultura diffusa e partecipazione, perché l’arte deve essere un diritto di tutti, non un privilegio per pochi”.

L’evento è completamente gratuito e si svolgerà lungo la promenade del Porto, con sei postazioni per performance itineranti che prenderanno vita ogni sera a partire dalle 18.30. Il palco centrale, invece, ospiterà concerti e momenti di condivisione collettiva, culminando nella jam session finale di domenica sera, che vedrà sul palco tutti gli artisti insieme.

Gli ospiti in programma

Tra i protagonisti più attesi:

Moses Concas , virtuoso dell’armonica e vincitore di Italia’s Got Talent,

, virtuoso dell’armonica e vincitore di Italia’s Got Talent, Tanya George, artista australiana, ospite grazie alla collaborazione con il Festival Buskers by the Lake, rappresentato dalla direttrice Cindy Jensen.

La grande novità di quest’anno è la presenza dei Clown Dottori di Comici Camici, che con la loro clownterapia porteranno sorrisi e momenti di riflessione, coinvolgendo bambini e adulti in esperienze emozionanti. Un modo per coniugare l’arte con la cura, il gioco con l’ascolto.

L’anima sociale e collettiva del Roma Buskers Festival è rafforzata dal coinvolgimento dei comitati di quartiere, come sottolinea Giojelli: “Questa iniziativa racconta una Ostia partecipata e unita. I comitati sono in prima linea per il bene del territorio”.

Cicini, CEO Gruppo Matches: “Viaggio per tutti”

Per tre serate, il Porto Turistico sarà un vero e proprio villaggio della creatività. Oltre agli spettacoli, torna anche l’amato Hippie Market, con 26 espositori di artigianato, vintage, piante e design. Uno spazio dove scoprire creativi emergenti e acquistare pezzi unici. L’area food truck offrirà una varietà di proposte gastronomiche per completare l’esperienza.

“Il Porto è la porta di Roma sul mare – ha commentato Alessandro Mei – ed è fondamentale farlo vivere ogni giorno. Il Festival porta energia, bellezza e nuove connessioni: è l’estate che vogliamo”.

Il Festival è curato e prodotto dall’agenzia Gruppo Matches. Il CEO Andrea Cicini ha ricordato come l’iniziativa nasca da un’idea condivisa e portata avanti “con coraggio e passione”, sottolineando l’importanza della cultura accessibile, partecipata e solidale. “Il Roma Buskers Festival – ha detto – è un viaggio in cui tutti, senza distinzioni, si siedono insieme, guardano e si emozionano. È la magia dell’arte che rende possibile sognare, ridere, sentirsi vivi. Torniamo tutti bambini, davanti al mare e sotto le stelle”.