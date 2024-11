Roma, anche quest’anno tornano le domeniche ecologiche

Saranno cinque e saranno in programma una volta al mese fino a marzo. Per la prima domenica previsto un evento lungo i Fori Imperiali

Con il calendario 2024-2025 ormai definito e approvato dalla Giunta capitolina, la città di Roma si prepara a vivere la prima delle cinque domeniche ecologiche dell’anno. Domenica 10 novembre segnerà l’inizio di una serie di giornate dedicate alla sensibilizzazione ambientale, con il blocco della circolazione per tutti i veicoli a motore endotermico – sarà nota nei prossimi giorni una specifica ordinanza in merito – all’interno della ‘Fascia Verde’. L’obiettivo è chiaro e risaputo da anni: contenere l’inquinamento atmosferico e promuovere la sostenibilità.

Domenica ecologica, i dettagli

La circolazione sarà vietata dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30. Tuttavia, come accaduto anche in passato, non si esclude che gli orari possano subire delle modifiche in caso di necessità. I successivi appuntamenti per le domeniche ecologiche sono fissati per il 1° dicembre 2024, il 26 gennaio, il 16 febbraio e il 23 marzo 2025.

Per arricchire la giornata e favorire una maggiore partecipazione cittadina, l’amministrazione ha predisposto un evento di grande respiro lungo via dei Fori Imperiali, dalle 10:00 alle 19:00. Un’area iconica della città si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto, con attività distribuite su cinque postazioni strategiche: lo slargo di Via di S. Pietro in Carcere, i Giardini del Foro Traiano, la Piazzetta SS. Luca e Martina, l’imbocco di Via Alessandrina e lo slargo del Punto Informativo Turistico.

Il programma sarà ricco e variegato, pensato per coinvolgere ogni fascia d’età. Gli spettatori potranno assistere a spettacoli per bambini animati da clown, trampolieri e giocolieri, immergersi nelle vibrazioni del gospel e del jazz, e lasciarsi trasportare dai ritmi balcanici e dalle percussioni brasiliane. Non mancheranno marching bands, ensemble di chitarristi e flautisti, e persino un’orchestra che utilizza strumenti creati da oggetti riciclati, simbolo di creatività e sostenibilità. Per gli amanti della danza, la giornata offrirà performance di breakdance acrobatica, balli tradizionali, danze africane e una parata suggestiva di danzatori vestiti da animali, che promette di incantare grandi e piccini.

Alfonsi: “Sensibilizzare sui temi della sostenibilità ambientale”

Il programma, coordinato da Zètema, è frutto di un bando che ha selezionato le migliori proposte delle associazioni culturali della città, tra cui Alt Academy, Circo Verde, Finisterre, Clivis e Officina delle Culture. Queste realtà, profondamente radicate nel tessuto culturale romano, si sono unite per offrire una giornata piacevole e altamente educativa.

Le domeniche ecologiche, oltre a rappresentare un’occasione per limitare le emissioni nocive, puntano a sensibilizzare la popolazione sulla necessità di adottare stili di vita più sostenibili. “Le domeniche ecologiche sono un’importante occasione di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità ambientale e sulle azioni necessarie a migliorare la qualità dell’aria che respiriamo”, ha dichiarato Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale. L’assessora ha sottolineato l’urgenza di affrontare le problematiche legate all’inquinamento, ricordando i dati preoccupanti su mortalità e malattie derivanti dall’inquinamento atmosferico.

L’iniziativa non è solo un vincolo, ma un’opportunità di riscoperta. Come già sperimentato con il ‘Sabato blu’, dedicato al camminare, la domenica ecologica diventa un momento per godere della città in una veste inedita, senza il caos del traffico, in un contesto di condivisione e festa. “Abbiamo voluto accompagnare la domenica ecologica a un grande evento di città,” ha aggiunto Alfonsi, ricordando il successo delle edizioni precedenti e l’importanza di momenti che uniscono la comunità.