Roma. Metro C, disagi per un problema alle porte: attive le navette sostitutive

Una mattinata difficile per chi si sposta quotidianamente con la Metro C, che oggi, giovedì 7 novembre, ha registrato pesanti disagi a causa di problemi tecnici alle porte in banchina. La linea verde, fondamentale per la mobilità di migliaia di romani, ha visto un’interruzione parziale del servizio: i treni hanno smesso di circolare tra le stazioni di San Giovanni e Parco di Centocelle, lasciando spazio alle navette sostitutive messe in campo da Atac per cercare di tamponare l’emergenza.

Metro C, il guasto

Dall’alba, una flotta di autobus ha iniziato a fare la spola tra le otto stazioni comprese nel tratto interrotto, nel tentativo di garantire almeno una parziale continuità al servizio di trasporto pubblico. Atac ha cercato di contenere il malcontento dei viaggiatori con un comunicato ufficiale in cui ha spiegato le cause del problema: “Interruzione del servizio tra San Giovanni e Parco di Centocelle a causa di difficoltà tecniche legate al funzionamento delle porte di banchina”. I tecnici, assicura l’azienda, sono al lavoro per ripristinare le funzionalità elettriche dei sistemi di sicurezza e consentire al più presto la ripresa della circolazione dei treni. Nel tratto tra Centocelle e Pantano, invece, il servizio della Metro C si svolge regolarmente.

Un disagio che, oltre a mettere a dura prova i cittadini e i turisti nella Capitale, è il preludio a ciò che potrebbe accadere domani. Indetto, infatti, per l’8 novembre, uno sciopero dei trasporti di 24 ore: metro, bus e tram sono a rischio per l’intera giornata, e non saranno attive fasce di garanzia.