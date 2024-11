Roma, allo Spallanzani screening gratuiti contro HIV, epatite C e sifilide

E’ partita ieri, 18 novembre, l’iniziativa dello Spallanzani per la Settimana Europea del Test, che proseguirà fino al 25 novembre con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce di HIV, epatite C e sifilide. Il progetto è stato organizzato in collaborazione con associazioni e istituzioni prestigiose come la Croce Rossa Italiana, la Fondazione Villa Maraini, il Centro Samifo dell’INMP, Sant’Egidio, Medihospes, Regione Lazio e Roma Capitale.

Un focus sui più fragili: donne, migranti e sex workers

Lo slogan dell’evento, “Nessun allarme ma massima attenzione”, è un richiamo alla realtà delle malattie infettive: nonostante i progressi fatti nella loro gestione e prevenzione, HIV e sifilide restano ancora minacce presenti. Proprio per questo, la settimana di test e consulenze gratuite diventa un appuntamento fondamentale per la salute pubblica, in particolare per le categorie più vulnerabili.

L’edizione autunnale di quest’anno dedica un’attenzione speciale a gruppi spesso più esposti ai rischi di queste infezioni. L’iniziativa include, infatti, un open day dedicato alle donne vulnerabili e alle vittime di violenza sessuale, con servizi specifici presso l’ospedale romano. In programma ci sono visite presso l’ambulatorio ginecologico e consulenze presso l’ambulatorio infezioni in gravidanza, per garantire supporto e accesso alle cure.

Anche i migranti sono al centro della campagna, con azioni mirate per aumentare la consapevolezza e facilitare l’accesso ai test gratuiti. In questo contesto, la comunicazione e l’accoglienza rivestono un ruolo chiave, considerando che molte persone provenienti da contesti migratori si trovano a vivere situazioni di maggiore vulnerabilità sanitaria.

Un ulteriore sforzo è stato fatto per raggiungere le sex workers, spesso escluse dai normali percorsi di prevenzione e assistenza. La Settimana Europea del Test prevede attività informative e test rapidi offerti direttamente a loro, affinché possano accedere ai servizi sanitari in modo sicuro e riservato.

Screening gratuiti in tutta Roma e la consulenza degli esperti

Durante tutta la settimana, dunque, lo Spallanzani offrirà test rapidi per HIV, epatite C e sifilide sia presso la propria sede che in una rete di punti di raccolta disseminati per il territorio romano. I cittadini che decideranno di partecipare all’iniziativa avranno accesso a screening gratuiti e potranno beneficiare della consulenza degli operatori sanitari, sempre disponibili a rispondere alle domande e a fornire chiarimenti sui rischi e le precauzioni da prendere.

La diagnosi precoce è un elemento cruciale nella lotta contro queste infezioni. Identificare tempestivamente una positività significa avviare subito le cure e prevenire complicanze gravi, migliorando la qualità di vita delle persone coinvolte. Conoscere il proprio stato di salute è, inoltre, fondamentale per adottare comportamenti più sicuri e ridurre il rischio di trasmissione, proteggendo se stessi e gli altri.

I dati più recenti mostrano che in Italia il numero di nuove diagnosi di HIV è in calo. Tuttavia, la discesa delle cifre non deve far abbassare la guardia. Secondo gli esperti, tra i giovani la percezione del rischio rimane bassa, e molti non si sottopongono ai test in maniera regolare. Per questo, campagne come la Settimana Europea del Test sono essenziali: diffondono consapevolezza e incentivano i cittadini a monitorare la propria salute.

Chiunque sia interessato a partecipare può trovare maggiori informazioni sugli appuntamenti e prenotare un test consultando il sito ufficiale dello Spallanzani. Un’occasione preziosa, non solo per chi ha bisogno di un test, ma anche per rafforzare la cultura della prevenzione e del rispetto della salute pubblica.