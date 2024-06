Roma, allerta gialla e clima estremo: caldo africano e temporali violenti

L’estate è esplosa sull’Italia con temperature che già superano i 30 gradi, e le previsioni meteo indicano un quadro estremamente dinamico per i prossimi giorni. In questo contesto, il Ministero della Salute ha diramato un’allerta gialla per sabato 8 giugno, che coinvolge sei città: Roma, Bologna, Campobasso, Frosinone, Latina e Perugia. L’allerta, di livello 1, non rappresenta un pericolo diretto per la salute della popolazione, ma suggerisce precauzioni, soprattutto per gli anziani e le persone fragili.

Roma, allerta gialla e suggerimenti

L’allerta di livello 1 invita a prestare attenzione ai parenti e ai vicini anziani che vivono soli, raccomandando di segnalare ai servizi socio-sanitari eventuali situazioni critiche. Questo livello di allerta rappresenta una fase di attenzione preventiva, suggerendo comportamenti prudenti per mitigare gli effetti delle temperature elevate.

Un’Italia divisa in due per il meteo

La prossima settimana, l’Italia sarà divisa da un contrasto climatico marcato: da una parte temporali violenti e rischio di grandine al Nord, dall’altra caldo torrido al Centro-Sud. Secondo le ultime previsioni del Centro Europeo, una depressione sospinta da correnti polari attraverserà l’Europa centro-settentrionale, impattando il bacino del Mediterraneo attraverso la Porta del Rodano già da lunedì 10 giugno.

Temporali e grandine al Nord

L’ingresso di aria instabile in quota potrà generare fenomeni estremi locali, come nubifragi e grandinate, a causa dei forti contrasti termici. Le regioni del Nord saranno le più esposte a queste precipitazioni, con accumuli che potrebbero superare i 100 mm in poche ore, equivalenti alla pioggia di un intero mese. Questa situazione critica potrebbe causare allagamenti e frane, come già osservato nelle ultime settimane.

Caldo africano al Centro-Sud

Parallelamente, il Sud Italia sarà colpito da un’ondata di caldo eccezionale. L’anticiclone africano Scipione porterà aria molto calda di origine sub-tropicale dal Sahara, facendo innalzare le temperature fino a 38-40°C a Roma e nel Lazio e soprattutto in Sicilia, Sardegna, Calabria e Puglia. Questa fase acuta di caldo è attesa tra lunedì 10 e mercoledì 12 giugno.

Prospettive per la seconda parte della settimana

La dinamica atmosferica continuerà a essere complessa anche nella seconda parte della settimana. Tra mercoledì 12 e giovedì 13 giugno, è previsto il passaggio di un secondo fronte temporalesco. L’Italia si troverà nel mezzo di un campo di battaglia tra le correnti fredde e instabili provenienti dal Nord Europa e il caldo estremo risalente dall’Africa. Questo mix esplosivo potrà generare fenomeni violenti, specialmente al Nord, con possibili nubifragi e grandinate. Per dettagli più precisi e le eventuali allerte della Protezione Civile, sarà necessario attendere ulteriori aggiornamenti.

La prossima settimana vedrà l’Italia affrontare condizioni meteorologiche estreme: al Nord, temporali violenti e rischio di grandine, al Centro-Sud, caldo torrido con temperature eccezionali. La situazione richiede attenzione e prudenza, soprattutto per le fasce più vulnerabili della popolazione. Mantenersi informati attraverso i bollettini meteorologici e seguire le indicazioni delle autorità competenti sarà fondamentale per affrontare al meglio questi giorni di clima estremo.