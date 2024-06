Moneta celebrativa per Pietro Mennea: così rendiamo omaggio alla “Freccia del Sud”

Giovedì scorso, nella sua città natale di Barletta, Pietro Mennea, leggendario velocista italiano, è stato onorato con la presentazione di una moneta celebrativa realizzata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS). Questa moneta, parte della Collezione Numismatica 2024, celebra non solo i Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024 ma anche l’inestimabile contributo di Mennea allo sport italiano e internazionale.

L’evento di presentazione: un tributo sentimentale a Mennea

L’evento si è svolto presso il Comando provinciale della Guardia di Finanza, un luogo simbolico non solo per il suo valore istituzionale ma anche per la vicinanza alla “Salita del Vaglio“, il luogo dove Mennea si allenava da giovane. Alla cerimonia hanno partecipato numerose personalità, tra cui il presidente dell’IPZS Paolo Perrone, la consigliera di amministrazione Stella Mele, e il medico storico di Mennea, Giuseppe Pulvirenti, che ha condiviso aneddoti toccanti sulla vita del campione. Presente anche Manuela Olivieri Mennea, moglie di Pietro, che ha contribuito a rendere l’evento ancora più emozionante e coinvolgente.

La moneta: un capolavoro di dettagli e significati

La moneta, disegnata dall’artista Emanuele Ferretti, è un’opera d’arte in argento dorato, coniata in una tiratura limitata di 5000 esemplari. Sul dritto, essa rappresenta un campo di atletica leggera con il logo ufficiale dei Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024, affiancato dalla scritta ‘Repubblica Italiana’ e dalla firma dell’autore. Sul rovescio, Mennea è raffigurato con la pettorina numero ‘433’ e il pantaloncino con il numero ‘8’, simboli della sua vittoria ai Giochi Olimpici di Mosca 1980. A destra, il tempo, 19”72, ricorda il suo record mondiale nei 200 metri stabilito a Città del Messico nel 1979.

Un omaggio alla determinazione e al sacrificio di Pietro Mennea

“La moneta celebra non solo l’atleta straordinario ma anche l’uomo di principi e di lotta contro il doping,” ha dichiarato Stella Mele. “Pietro Mennea era un esempio di determinazione, tipica di chi è cresciuto al Sud e abituato al sacrificio.” Questa iniziativa sottolinea l’importanza di ricordare Mennea non solo per i suoi successi sportivi ma anche per il suo impegno sociale e politico, incluso il suo ruolo di europarlamentare.

Una leggenda che vive nella memoria collettiva

La scelta di presentare la moneta a Barletta è stata particolarmente significativa. “E’ stato importante organizzare questo evento nella città che ha dato i natali a Mennea, per rendere omaggio ai cittadini e agli allenatori che lo hanno scoperto,” ha aggiunto Mele. La presenza della comunità locale ha reso l’evento ancora più significativo, unendo passato e presente nel ricordo di un uomo che ha segnato la storia dell’atletica leggera.

Con questa moneta, l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha voluto creare un tributo duraturo a Pietro Mennea, la “Freccia del Sud“, il cui spirito competitivo e dedizione continueranno a ispirare generazioni future.